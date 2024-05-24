Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şey var: Boğaların kırmızı renge çok sinirlenmeleri. Bu bilginin aslında doğru olmadığını söylesek, çocukluğunuzu çöpe atmış olur muyuz?

Bir matador ortaya çıkar ve elinde kırmızı bir pelerinle boğaya doğru yürümeye başlar… Sahneyi canlandırabildiniz mi?

Çizgi filmlere bile konu olmuş bu olay, aslında tamamen bir yanıltmaca. Boğalar kızgın hayvanlar, kabul ediyoruz. Fakat onları sinirlendiren kırmızı renk değil!

Boğalar, en öfkeli hayvanların başında geliyor.

Peki bu öfkenin nedeni ne? Tabii ki testosteron hormonu. Erkek memelilerde testosteron hormonu çok yüksektir, bundan dolayı inekler boğalara göre çok sakinler. Boğaların agresifliğinin temel sebebi de hormonlarıyla alakalı.

Elbette tek sebep bu değil, boğalar; kendilerini bir tehlike altında hissettiklerinde kendilerini koruma içgüdüsüyle öfke kusarlar. Böyle bir durumda ne kadar tehlikeli olabileceklerini söylememize bile gerek yok!

Gelelim asıl konuya… Kırmızı renk onları gerçekten kızdırıyor mu?

Cevap: Tabii ki hayır! Boğaları kızdıran şey kırmızı renk değil, matadorların ellerinde salladıkları, uçuşan pelerin. Bunun yanında boğalar, renk körüdür. Yani olayın kırmızı ile hiçbir alakası yok.

“Peki neden kırmızı pelerin seçiliyor?” derseniz de cevap çok basit. Bu pelerinin ismi “muleta”dır. İlk boğa güreşleri İspanya’da dünyaya tanıtılırken matadorların bu rengi tercih etmelerinden kaynaklanıyor. Ayrıca kırmızının, insanlarda heyecan yarattığı ve etkilediği doğrulandığı için tercih ediliyor.

Gördüğümüz gibi, boğaları kızdıran şeyin kırmızı renkle hiç alakası yok. Sahneye çıkarılması, binlerce insanın tezahürat ve bağrışları, yüksek ses ve matadorun elinde salladığı eşyalar… Bize yapılsa biz de sinirleniriz.

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