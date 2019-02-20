İngiltere menşeli Marks & Mann şirketinin Sahibinden.com'a tam 4.8 milyar dolarlık teklifte bulunduğu söyleniyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük elektronik ticaret ortamlarından biri olan Sahibinden'e rekor bir teklif geldiği iddia edildi. İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren Marks & Mann'in, Sahibinden.com'un İstanbul'daki ofisinin kapısını çaldığı ve tam 4.8 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor.

Tam 44 milyon kullanıcısı bulunan ve bugüne dek 25 milyar ilan görüntülenme sayısına ulaşan site, eğer bu fiyata satılırsa Türkiye rekorunu neredeyse 10'a katlamış olacak.

An itibarı ile görüşmelerin devam ettiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu iddia ediliyor. Yemeksepeti'nin 2015 yılında Delivery Hero'ya tam 589 milyon dolara satılarak kırdığı rekoru düşünürsek, 4.8 milyar doların ne kadar büyük bir sükse yaratacağını tahmin etmek çok zor değil.