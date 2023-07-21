Yıllardır beklenen Borderlands film uyarlaması ile ilgili açıklamalar yapıldı. Filmin oyuncu kadrosu ile vizyon tarihi kesinleşti. Ancak hala bir fragman yok...

Bundan yıllar önce, sevilen aksiyon rol yapma oyunu Borderlands'ın film uyarlaması üzerinde çalışıldığı açıklandı. 2015 yılında ilk kez konuşulmaya başlayan proje, çoğumuzun hafızasından silindi. Ancak şimdi, Borderlands filmi ile ilgili en somut gelişme ile karşınızdayız. Filmin çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu resmen belli oldu. Ancak hala resmi bir fragmana sahip değiliz. Bunun kısa bir süre sonra değişeceğine inanmak istiyoruz...

Kasım 2018'de açılan ve o zamandan beri çok az sayıda paylaşım yapan "BorderlandsFilm" hesabından, yaklaşmakta olan film ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Afiş olarak nitelendirebileceğimiz bu paylaşım, filmin çıkış tarihini ve oyuncu kadrosunu gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte Borderlands film uyarlaması ile ilgili detaylara yakından bakalım.

Borderlands konusu:

Borderlands film uyarlaması, orijinal oyunun konusuna paralel gidecek. Pandora isimli kurgusal bir gezegende geçecek olan filmde, bir grup insanın uzaylılara karşı mücadelesine tanıklık edeceğiz.

Borderlands oyuncu kadrosu:

Aslına bakacak olursak Borderlands filminin kadrosu bir süredir biliniyordu. Paylaşılan afiş, kadroyu netleştirmiş oldu. Buna göre Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu ve Jamie Lee Curtis gibi isimler, Borderlands'de karşımıza çıkacak. Teknik kadroda ise Hostel ve The Green Inferno gibi eserlerin yönetmeni olarak karşımıza çıkan Eli Roth'u görüyoruz. Roth, filmin senaryosunu Craig Mazin ile birlikte yazdı.

Borderlands çıkış tarihi:

Twitter'daki paylaşıma göre filmin vizyon tarihi 8 Ağustos 2024.

Borderlands fragmanı:

Film için paylaşılan bir fragman bulunmuyor.