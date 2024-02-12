Bu yıl vizyona girecek tek Marvel yapımı olan Deadpool 3'ten ilk tam fragman gelirken, filmin adı da belli oldu. Filmin ismi Deadpool & Wolverine olacak.

Yıllardır düzenli olarak yılda en az 2 yeni film çıkaran Marvel, bu yıl yaşanan grevlerin ardından yapımlarının önemli bir kısmını ertelemişti. Böylece markasını dinlendirmeyi de başaran Disney, yalnızca tek bir yapıma odaklandı: Deadpool 3. Temmuz ayında vizyona girecek yapım için bir tam fragman paylaşıldı. Fragmanda filmin adı da resmî olarak açıklanmış oldu.

Deadpool & Wolverine fragmanı

Dördüncü duvarı sık sık kırmasıyla bilinen düşük çeneli paralı askerimiz Deadpool, bu yapımla birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne geçiş yapacak. Elbette Fox'un diğer X-Men karakterleri de kendilerine yeni dönemde Marvel yapımlarında yer bulmaya bu filmle başlamış olacak.

Deadpool & Wolverine oyuncuları

Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Ryan Reynolds bir kez daha Deadpool/Wade Wilson karakterine hayat verecek. Ona eşlik edecek en önemli isim ise Hugh Jackman'ın oynadığı Wolverine/Logan karakteri olacak. Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Kör Al), Karan Soni (Dopinder), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) de yeniden eski rollerine dönecek.

Deadpool & Wolverine konusu

Yapımın çekim sürecinin birkaç hafta önce tamamlandığını göz önüne alırsak, Super Bowl finaline bir fragman yetiştirilmiş olması oldukça başarılı. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla hayatını sonunda yoluna koyan Wilson, bir doğum gününde, Loki dizisinde gördüğümüz TVA tarafından önce hapse atılıyor, sonra da kendisine bir iş teklif ediliyor.

Deadpool & Wolverine ne zaman vizyona girecek?

Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz'da sinemalarda vizyona girecek. İlk olarak sinema salonlarında gösterilecek olan film daha sonra da Disney+ platformunda karşımıza çıkacak.