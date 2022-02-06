Dünyanın en popüler NFT koleksiyonlarından olan ve maymun görsellerinden oluşan Bored Ape Yacht Club koleksiyonunun arkasında kim olduğu belli oldu. Gelen haberlere göre iki Floridalı adam, milyonlarca dolarlık koleksiyonun arkasında yer alıyor.

NFT’ler, dünya çapında devam eden tartışmalara rağmen gün geçtikçe popülerliğini artırıyor. Birçok insan milyonlarca dolar ödenen bu dijital varlıkları ‘saçmalık’ olarak, bazıları da kara para aklama yolu olarak nitelendiriyor. Durum böyle olsa da birçok NFT koleksiyonuna astronomik ücretler ödenmeye devam ediyor. Bu koleksiyonların belki de en ünlüsü, ‘Bored Ape Yacht Club’ koleksiyonu. Her biri birbirinden farklı 10.000 maymun görüntüsünden oluşan bu NFT’ler, nadirliklerine göre yüz binlerce, hatta milyonlarca dolara alıcı buluyor.

Farklı sektörlerden birçok ünlü isim de bu koleksiyondan eser satın almış durumda. Geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın tek bir Bored Ape görseline 1.3 milyon ödediğini sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra daha önce de Eminem, Post Malone, Stephen Curry, Paris Hilton, Logan Paul, Mark Cuban, Gwyneth Paltrow gibi birçok farklı alanda başarılı isim koleksiyondan eserler satın almıştı. Ayrıca Adidas gibi dev şirketler de koleksiyon ile ortaklıklarını açıklamıştı.

Florida'da yaşayan iki adam, koleksiyonun kurucu ortakları arasında yer alıyor

Bu kadar büyük bir popülerliğe rağmen koleksiyonun arkasında kimin olduğu bilinmiyordu. Ancak gelen yeni haberler artık bu durumun, en azından bir kısmının, sır olmaktan çıktığını gösteriyor. BuzzFeed News tarafından yayımlanan rapor, milyonlarca dolar ödenen bu koleksiyonun arkasında ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan iki adam bulunduğunu aktardı. Açıklamalara göre bu isimlerden birisi, Twitter’da ‘Gargamel’ olarak bilinen yazar ve editör Greg Solano. Diğeri ise Twitter’da ‘Gordon Goner’ takma adıyla bilinen Wylie Aronow.

BuzzFeed’in yayımladığı makaleden sonra bu ikili, kimliklerini gizli tuttukları ve NFT paylaşımları yaptıkları Twitter hesaplarından haberi doğruladı ve kendi fotoğrafları ile bir Bored Ape eserini yan yana paylaşarak ‘Web 2’de, Web 3’de ben’ ifadelerini kullandı. Ayrıca BuzzFeed, koleksiyonu piyasaya süren Yuga Labs isimli şirketle de bağlantıya geçtiğini, Solano ve Aoronow’un kurucu ortaklardan olduğunun CEO Nicole Muniz tarafından doğrulandığını da yazısında belirtti.

Son olarak bu ikilinin maymunları çizenler olmadığını belirtelim. Kaynaklara göre bu popüler koleksiyonun çizimin baş sanatçısı 27 yaşında Seneca isimli bir kadın. Ayrıca Solano ve Aronow dışında iki tane daha kurucu ortak olduğu belirtiliyor. The Verge’e göre No Sass ve Emperor Tomato Ketchup takma isimlerini kullanan iki kimliği belirsiz kişi daha milyonlarca dolarlık koleksiyonun arkasında yer alıyor.