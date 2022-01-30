Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 'Bored Ape Yacht Club' koleksiyonuna ait tek bir NFT'ye 1.3 milyon dolar ödedi. Birçok Twitter kullanıcısı Bieber'ın bu satın alımına tepki gösterdi.

Kripto paraların yanı sıra NFT çılgınlığının da hızla tüm dünyada devam ettiğini söylememiz yanlış olmaz. Birçok dev şirket, internet ortamındaki varlıkların blok zincirine işlenerek dijital olarak sertifikalandırılması anlamına gelen NFT’lere (non-fungible token) astronomik yatırımlar yapıyor.

Tahmin edilebileceği gibi birçok ünlü isim de NFT furyasına dahil olmuş durumda. Dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber da bu isimlerden yalnızca birisi. 27 yaşındaki sanatçı, halihazırda birkaç NFT’ye sahip durumda; hatta Bieber’ın sosyal medyada bulunan profil fotoğraflarından birisi de inBetweens koleksiyonuna ait bir NFT. Şimdi de ünlü şarkıcının yeni bir NFT satın alımı yaptığı ortaya çıktı.

Tek bir NFT’ye 1.3 milyon dolar ödedi

Gelen haberlere göre müzik platformlarında milyarlarca kez dinlenme sayısına ulaşan Bieber, popüler NFT pazar yeri OpenSea’den ‘Bored Ape Yacht Club’ isimli koleksiyona ait bir NFT’yi 500 Ethereum’a (ETH), yani 1.3 milyon dolara satın aldı.

Bieber’ın bu satın alımı tepkilere de yol açtı. Sosyal medyada bulunan kullanıcılar, ünlü şarkıcının ‘kazıklandığını’, satın alınan NFT’nin 1.3 milyon dolar edecek kadar nadir olmadığını ve kendi fiyatından beş kat daha fazla olduğunu ifade etti. NFT’nin platformdaki taban fiyatının, Bieber’ın satın aldığı fiyattan çok daha düşük olması da bu tepkileri destekleyen detaylar arasında yer aldı.

Her biri birbirinden farklı 10.000 maymundan oluşan ‘Bored Ape Yacht Club’ koleksiyonu, dünyanın en popüler koleksiyonları arasında yer alıyor. Nadirliğine göre yüzbinlerce, hatta milyonlarca dolara alıcı bulan bu görseller birçok ünlü ismin de ilgisini çekiyor. Bieber dışında daha önce de Eminem, Post Malone, Stephen Curry gibi farklı alanlardan birçok ünlü isim uçuk fiyatlar ödeyerek bu koleksiyondan NFT’ler satın almıştı.