ABD Hazine Bakanlığı, sanat eserleri yoluyla oluşan suçlar ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, NFT'ler gibi dijital sanat eserlerine de vurgu yaparak bu varlıkların ticaretinin kara para aklama gibi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

İnternette bulunan varlıkların blok zincirine işlenerek depolanıp korunması ve dijital olarak sertifikalandırılması anlamına gelen NFT’ler dünya çapında yaygınlaşmaya devam ediyor. Müzik festivallerinden dev teknoloji şirketlerine kadar birçok kişi ve kurumdan yatırım alan bu dijital varlıkların tahmin edilebileceği gibi bazı riskleri barındırabileceği de düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea’nin, platform üzerinden oluşturulan NFT’lerin %80’inin sahte, spam veya intihal edilerek oluşturduğunu duyurmuştu. Daha önce de yapılan bir araştırmada da NFT pazarlarının balinalar tarafından kontrol edildiği ve piyasayı manipüle etme, kara para aklama için kullanılabiliyor olacağı ifade edilmişti. Şimdi de ABD Hazine Bakanlığından NFT’ler ile ilgili uyarı geldi.

'NFT'ler yeni riskler oluşturabilir'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda yüksek miktarlarda ücret ödenen sanat eserlerinin; kara para aklamak için ve terörizm finansmanını kolaylaştırmak için kullanılma ihtimaline vurgu yapıldı. Konu hakkında bir çalışma yayımlandığını belirten bakanlık, sanat piyasasında bazı kara para aklama riskine yönelik kanıtlara ulaşıldığını, terörizm finansmanı konusunda ise kanıtların sınırlı olduğunu kaydetti.

Yüksek değere satılan dijital sanat eserlerine özgü bazı özelliklerin, bu eserleri kara para aklamak için çekici hâle getirdiğinin aktarıldığı açıklamalarda, sanat piyasasında para aklanması konusunda savunmasız olanların teminatlı kredi gibi hizmetler sunan işletmeler olduğu belirtildi. Sanat piyasasında yer alanlar arasında şeffaflık olması gerektiği; bu durumun teşviki için de özel sektör paylaşım programlarının geliştirilmesi ve gümrük uygulamalarına düzenlemeler gelmesi gerektiği de bakanlığın açıklamalarında yer aldı.

Türkçeye ‘değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlık’ olarak aktarılabilen NFT’ler gibi dijital mecralarda bulunan sanat eserlerine de vurgu yapılan açıklamalarda; bu tarz varlıkların yeni riskler oluşturabileceğinin kara para aklama vb. olayların artmasına neden olabileceğinin altı çizildi ve uyarıda bulunuldu.

Zaten NFT’lere ödenen milyonlarca dolarlık ücretler, uzun zamandır büyük tartışmalar yaratan bir konu. Birçok insan bu durumu ‘yatırım’ olarak nitelendirirken çoğu insan da bu işlemlerin para aklamak için olduğunu düşünüyor ve NFT’lerin kötü amaçlı kullanıldığını ifade ediyordu. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.