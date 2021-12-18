Dünyanın en büyük spor eşyası üreticilerinden Adidas, geçtiğimiz gün Into the Metaverse projesi kapsamında oluşturduğu NFT koleksiyonunu satışa çıkardı. Satışa çıkarılan 30.000 NFT saatler içinde tükendi.

Geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli spor eşyası üretici Adidas’ın, son zamanlarda oldukça popüler olan NFT’ler ve Metaverse’e giriş yapacağını paylaşmıştık. Üstelik Adidas’ın bunu yapan ilk şirket olmadığını, dünyanın en büyük spor eşyası üreticisi Nike’ın da Metaverse ve NFT’lere atıldığını bir başka haberimizde aktarmıştık.

Şimdi de Adidas’ın “Into the Metaverse” isimli projesi kapsamında piyasaya sürdüğü NFT’ler satışa sunuldu. Şirketin ‘hem gerçek dünyaya hem de Metaverse’de işe yarayacak’ olarak nitelendirdiği bu 30.000 NFT’nin tamamı dün başlayan satıştan birkaç saat sonra tükendi ve milyonlarca dolara satıldı.

Birkaç saat içinde tüm NFT’ler tükendi

Öncelikle Adidas’ın NFT’lerinin; Bored Ape Yacht Club, Punk Comics gibi popüler NFT koleksiyonları ve popüler kripto para meraklısı GMoney ile ortaklaşa geliştirildiğini söylemek gerek. Bu NFT’lerin tanesi de 0.2 ETH’ye, yani yaklaşık olarak 765 dolarlık bir ücrete satıldı ve saatler içinde tükendi.

Yapılan açıklamalarda 30.000 NFT’nin 29.620’sinin satıldığı ifade edildi. Adidas, kalan 380 NFT’nin ise gelecekteki etkinliklerde kullanılmak için satılmadığını aktardı. Birkaç saat içinde yapılan satışlarda 22 milyon dolardan fazla gelir elde edildiği de yapılan açıklamalar arasında yer aldı. Ancak satış sonrası Ethereum’da (ETH) yaşanan düşüş, edilen kârın da düşmesine sebep oldu.

Şirket bu NFT’lerin 20.000 adetini; Adidas Originals tokenlerine, GMonet tokenlerine, Bored Ape NFT’lerine, Mutant Ape NFT’lerine ve Pixel Vault NFT’lerine sahip olan insanlara diğer insanlardan daha önce sundu. Bu sebeple de kalan az sayıda NFT, diğer insanların satın alma sürecini zorlaştırdı ve isteyen herkesin Into the Metaverse NFT’lerine sahip olmasının önüne geçti.

‘Bu sadece başlangıç’

Bunun yanı sıra şirketin Into the Metaverse kapsamında üzerinde dijital baskılar bulunan fiziksel ürünleri (eşofman ve kapüşonlu kazak gibi) de kullanıma sunacağı açıklanmıştı. Şimdi de şirket, bu ürünlerin 2022 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceğini ve ürünleri satın almak isteyenlerin pahalı ön sipariş ücretleri ödemek zorunda kalabileceğini duyurdu.

Adidas’ın gelecekte yeni NFT’ler ile karşımıza çıkıp çıkmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak şirketin internet sitesindeki ‘bu sadece bir başlangıç’ yazısı, bazı NFT’lerin gelecek projeler için saklanması ve dünya genelinde süren Metaverse çılgınlığı düşünüldüğünde, dev şirketin NFT’lere geri döneceği tahmininde bulunmak yanlış olmaz.