Boynunuzu bir sağa bir de sola çevirip kütletmek, oldukça rahatlatıcı hissettiriyor öyle değil mi? Peki bu gerçekten yapılması gereken bir hareket mi? Yoksa bundan kaçınmalı mıyız?

Günlük hayatta elbette vücudun bazı bölgeleri kasılır ya da gerilir. Bu kasılmalar da en çok boyun bölgesinde görülür. Bu gerginliği hafifletmenin en kolay yollarından biri ise boyun kütletmek olarak görülür.

Ancak bu hareketi yapmak ne kadar doğrudur?

Boyun kütletmek ilk bakışta masum bir rahatlama yöntemi olarak görülse de aslında birçok sağlık riskini beraberinde getirir.

Bu hareket özellikle yanlış ve hızlı bir şekilde yapıldığında, şah damarının ya da diğer damarların zarar görmesine neden olabilir. Hatta zarar gören damarlar, yırtılmalara davetiye çıkarabilir.

Boyundaki damarlarda meydana gelen bu yırtılmalar, kanamalı inme riskine sebep olabilir. Ayrıca vücudun bazı kısımlarında his kaybı ya da güçsüzlük de gelişebilir. Yine denge kaybı, konuşma güçlüğü, yutma zorluğu, görme kaybı, göz bebeğinde küçülme, bulantı, kusma ya da baş dönmesi ortaya çıkabilir.

Yine boyun kütletme sonrasında özellikle boynun ön veya arka kısımlarında ağrı hissedilmesi, damar yırtılmasının bir belirtisi niteliğindedir.

Ayrıca bu hareket, boyundaki bağların dengesizleşmesine ve eklemlerin hizalarını kaybetmesine sebep olabilir. Üstelik boyun çıtlatma, kan damarlarına zarar verirken kanın pıhtılaşmasına da davetiye çıkarabilir.

Özetle boyun kütletmek, her ne kadar rahatlatıcı bir hareket gibi görülse de kesinlikle kaçınılması gereken bir davranıştır. Eğer boynunuzu sürekli olarak kütletme ihtiyacı duyuyorsanız, bir hekime başvurmanız en doğrusu olacaktır.

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