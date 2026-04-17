Call of Duty Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!

Oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Call of Duty filminin ne zaman vizyona gireceği açıklandı.

Şimdiye kadar birçok oyununu gördüğümüz Call of Duty serisi, dünyada en çok sevilen oyun serilerinden biri konumundaydı. Eylül 2025’te yapılan açıklamalarda bu serinin de oyunlardan filme uyarlanan seriler arasına katılacağı açıklanmış ve yakında bir Call of Duty filmi geleceği duyurulmuştu.

Şimdi ise bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. CinemaCon etkinlikleri kapsamında yapılan açıklamalarda Call of Duty filminin ne zaman vizyona gireceği açıklandı. Filmle ilgili bazı küçük detaylar da aktarıldı.

30 Haziran 2028’de vizyona girecek

Yapılan resmî açıklamaya göre Call of Duty filmi, 30 Haziran 2028 tarihinde çıkacak. Film, sinemalarda vizyona girecek ve serinin hayranlarıyla buluşacak. Filmi, Paramount ve Activision ortak geliştirecek. Activision yöneticisi Rob Kostich, filmin gerçekçi hissettirecek destansı bir yapım olacağını belirtmiş.

Yellowstone gibi yapımlarda görev alan başarılı televizyon yapımcısı Taylor Sheridan, uyarlamada senaryoyu kaleme alarak sinema dünyasına geri dönecek. Filmin yönetmenliğini ise Pete Berg üstlenecek. Berg aynı zamanda Sheridan ile birlikte senaryoyu da yazacak.

Call of Duty filmiyle ilgili elimizdeki detaylar şimdilik bu kadar. Kadrosu, hangi konuyu işleyeceği gibi detaylar belli değil. Call of Duty’nin dünya çapında 500 milyondan fazla satan inanılmaz popüler bir seri olduğunu biliyoruz. Oyunların hikâyeleri de çok seviliyor. Bu yüzden film iyi olursa büyük başarı yakalaması muhtemel.