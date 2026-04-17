Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Call of Duty Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!

Oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Call of Duty filminin ne zaman vizyona gireceği açıklandı.

Call of Duty Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Şimdiye kadar birçok oyununu gördüğümüz Call of Duty serisi, dünyada en çok sevilen oyun serilerinden biri konumundaydı. Eylül 2025’te yapılan açıklamalarda bu serinin de oyunlardan filme uyarlanan seriler arasına katılacağı açıklanmış ve yakında bir Call of Duty filmi geleceği duyurulmuştu.

Şimdi ise bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. CinemaCon etkinlikleri kapsamında yapılan açıklamalarda Call of Duty filminin ne zaman vizyona gireceği açıklandı. Filmle ilgili bazı küçük detaylar da aktarıldı.

İçerikten Görseller

Call of Duty Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!
30 Haziran 2028’de vizyona girecek

Yapılan resmî açıklamaya göre Call of Duty filmi, 30 Haziran 2028 tarihinde çıkacak. Film, sinemalarda vizyona girecek ve serinin hayranlarıyla buluşacak. Filmi, Paramount ve Activision ortak geliştirecek. Activision yöneticisi Rob Kostich, filmin gerçekçi hissettirecek destansı bir yapım olacağını belirtmiş.

Yellowstone gibi yapımlarda görev alan başarılı televizyon yapımcısı Taylor Sheridan, uyarlamada senaryoyu kaleme alarak sinema dünyasına geri dönecek. Filmin yönetmenliğini ise Pete Berg üstlenecek. Berg aynı zamanda Sheridan ile birlikte senaryoyu da yazacak.

Call of Duty filmiyle ilgili elimizdeki detaylar şimdilik bu kadar. Kadrosu, hangi konuyu işleyeceği gibi detaylar belli değil. Call of Duty’nin dünya çapında 500 milyondan fazla satan inanılmaz popüler bir seri olduğunu biliyoruz. Oyunların hikâyeleri de çok seviliyor. Bu yüzden film iyi olursa büyük başarı yakalaması muhtemel.

Call Of Duty

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com