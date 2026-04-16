Dikey Video Bağımlılarına: Bu Ayar Sayesinde YouTube Shorts'tan Tamamen Kurtulabilirsiniz

YouTube, Shorts videolarından kurtulmak isteyenler için sessiz sedasız şekilde yeni bir özellik ekledi.

YouTube, uzun süredir tartışılan kısa video bağımlılığına karşı yeni bir özellik ekledi. Bu özellik sayesinde Shorts akışını tamamen kapatabiliyorsunuz.

Google’ın yeni bir destek sayfasıyla ortaya çıkan bilgiye göre YouTube artık mobil kullanıcılar için “Shorts izleme süresi” sınırı koymanıza izin veriyor.

YouTube Shorts akışı nasıl kapatılır?

Ayarlar → Zaman yönetimi → Shorts akış limiti yolunu takip ettiğinizde karşınıza çıkan bu seçenek, normal şartlarda Shorts izleme sürenizi belirlemeniz için kullanılıyor ancak buradaki seçeneklerde 0 dakika diye bir seçenek de yer alıyor.

Ve evet, o “0 dakika” seçeneği aslında Shorts akışını tamamen kaldırmaya yarıyor. YouTube bunu kapatma olarak ifade etmiyor olsa özelliğin pratikte yaptığı şey tam olarak bu.

YouTube bu özelliği neden sessiz sedasız getirdi?

YouTube’un Shorts’a yaptığı yatırımlar düşünüldüğünde bu durum biraz ironik. 2020’de başlayan Shorts hamlesi, video sürelerinin uzatılmasından yapay zekâ destekli araçlara kadar sürekli geliştirildi.

Ama bir gerçek var... Sonsuz kaydırma sistemi insanı içine çekiyor. Bir video açıp “şuna da bakayım” derken kendinizi yarım saat sonra alakasız içeriklerin içinde bulmanız çok tanıdık bir senaryo. Platformlar da artık bu eleştirilerin farkında. Doğal olarak şirketler göz önüne sokmadan kullanıcıya kontrolü vermenin peşinde.

Peki siz YouTube Shorts'ta çok vakit geçiriyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.