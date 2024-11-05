Yüzyılı Aşkın Süredir Ülkemizde Faaliyet Gösteren BP Neden Türkiye’den Çekilmeye Karar Verdi?

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Tam 112 yıldır Türkiye’de akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren BP, ülkenin dört bir yanında bulunan istasyonlarıyla hayatlarımızın neredeyse birer parçası hâline gelmişti. Peki ne oldu da BP Türkiye’den çekilme kararı aldı? Gelin anlatalım.

BP (British Petroleum), 1909 yılında İngiltere’de kurulan dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri.

Petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanlarında büyük yatırımlara sahip olan BP, küresel çapta akaryakıt dağıtım ağları ve enerji üretim tesisleriyle tanınıyor.

Peki, dünyanın dört bir yanında binlerce istasyona sahip BP neden Türkiye’yi terk etmeye karar verdi?

BP akaryakıt istasyonu

Türkiye’deki akaryakıt sektörünün, son yıllarda hem yerli hem yabancı birçok dev şirketin rekabet ettiği bir sektör olduğundan, rekabet koşullarının kârlılık üzerinde bir engel oluşturduğu söyleniyor.

Bu sebeple de BP’nin, Türkiye’deki varlığını devam ettirmenin yüksek maliyetlerle mümkün olabileceğini görmesi ve elde ettiği kâr oranlarının beklenilen seviyede olmadığını fark etmesinin bu kararın fitilini ateşlediği belirtiliyor.

Bu sebeple, BP’nin Türkiye pazarında daha düşük kârlarla faaliyet göstermek yerine daha kârlı pazarlara yönelmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Ayrıca döviz kuru dalgalanmalarının yabancı yatırımcılar için riskli bir ortam yaratması sebebiyle BP’nin Türkiye’de ekonomik zorlukları da göz önünde bulundurarak çekilme kararı aldığı ifade ediliyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını arttıracağı da söyleniyor.

BP akaryakıt istasyonu

BP’nin, dünya genelinde fosil yakıtlardan uzaklaşma ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapma yönünde bir stratejik dönüşüm geçirdiği biliniyor.

Söz konusu stratejik dönüşüm kapsamında, şirketin petrol ve doğalgaz alanındaki faaliyetlerini sınırlayarak daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Bu doğrultuda BP’nin, kaynaklarını daha az kârlı veya büyüme potansiyeli sınırlı pazarlardan çekerek yenilenebilir enerji projelerine yönlendirmek istediği söyleniyor.

Türkiye’deki akaryakıt dağıtım operasyonlarının beklenen kârlara ulaşmaması da BP’nin yeni ve daha kârlı projelere ağırlık vermek için Türkiye pazarını geride bırakmasının temelini oluşturmuş gibi görünüyor.

Özetle, BP’nin Türkiye’deki akaryakıt operasyonlarını Petrol Ofisi’ne devrederek ülkemizden çekilme kararı ticari bir karar olarak değerlendiriliyor.

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