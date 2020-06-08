Bruce Lee’nin ‘1 Inch Punch’ Hareketinin Ardındaki Bilim

Bruce Lee'nin ikonik hareketlerinden biri olan 1 inch punch, bir bilim insanı tarafından araştırıldı. Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jessica Rose, yaptığı araştırmayla Lee'nin bu hareketinin ardında yatan fiziği ortaya çıkardı.

Dünyanın en büyük savunma sanatı ustalarından bir tanesi olan Bruce Lee, uyguladığı savunma teknikleriyle milyonları kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Lee'nin en ikonik hareketlerinden biri ise "1 inch punch" (1 parmak uzaklıktan yumruk). Şimdi bir bilim insanı, bu hareketin arkasındaki bilimi araştırdı.

Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jessica Rose, Lee'nin yumruğunun nasıl bu kadar güçlü olduğunu araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda 1 inch punch'ın arkasındaki temel fiziği ortaya çıkaran Rose, çalışmasını kamuoyu ile de paylaştı.

Bruce Lee'nin 1 inch punch hareketinin etkisini aşağıdaki videoda görebilirsiniz

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Lee, eli karşısındaki kişiden sadece 1 inç yani 2.54 santimetre uzaklıktayken bir yumruk atıyor ve bu yumruk, karşısındaki kişiyi devirmeyi başarıyor. Hatta söz konusu uzaklık 1 inçten 6 inçe çıktığında (yaklaşık 15 santimetre) Lee'nin karşısındaki kişi yaklaşık 5 metre uzağa savruluyor.

Rose, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Bruce Lee'nin harekete geçmeden önce dikkatli bir şekilde pozisyon aldığını ifade ediyor. Bu pozisyon, bacakların birinin önde diğerinin ise arka tarafta ve bükülü hale gelmesinden oluşuyor. Ani bir hareketle bacaklarını doğrultan Lee, bu sayede vücudundaki gücü bir anda omzuna aktarıyor. Aynı atiklikte yumruğu karşısındakine geçiren Lee, darbeden hemen önce de bileğini büküyor ve darbeyle birlikte de kendini çekiyor. Böylece Lee, sadece kolundan aldığı gücü değil, tüm bedeninden aldığı gücü karşısındakine iletiyor.

Rose'un açıklamalarına göre Lee'nin yumruğu tam attığı sırada bileğini hareket ettirmesinin nedeni yumruk hızını artırmak. Ayrıca Lee, darbeyi karşısındaki kişiye indirdikten sonra hemen kendini çekiyor. Rose, bunun nedeninin darbe süresini kısaltırken gücü sıkıştırdığını ayrıca ortaya çıkan güç miktarını da artırdığını ifade ediyor.

Lee, bu tekniği belki kağıt üstündeki hesaplamalarla geliştirmemiş olabilir ancak bu tekniğin belli bir fizik bilgisi ile geliştirildiği aşikar. Bu arada, Lee'nin bu ikonik hamlesi sırasında ortaya çıkan kuvvetin kaburgalara yapacağı baskının, kalbi durdurabilecek kadar güçlü olduğunu da belirtelim. Bu durum, Lee'nin nasıl bir savunma sanatı ustası olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor. Bu araştırma aracılığı ile 1973 yılında hayatını kaybeden oyuncu ve savunma sanatları ustası Bruce Lee'yi bir kez daha saygıyla anmış olalım.