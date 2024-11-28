Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), istenmeyen çağrı ve SMS'ler için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Henüz taslak aşamada olan düzenlemenin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu yasal düzenleme, izinsiz aramalara ve sürekli gönderilen SMS'lere yeni bir kısıtlama getirecek gibi görünüyor.

BTK tarafından yapılan açıklamaya göre yasal düzenleme, henüz taslak aşamada. 27 Aralık tarihine kadar görüşe açık olacak taslak, herhangi bir talep olmaması hâlinde 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İşte BTK düzenlemesinin taslak metni:

İşletmeciler Tarafından Pazarlama, Bilgilendirme vb. Amaçlarla Yapılan Aramalar ve İkincil Numara Tahsisleri ile Yurtdışından gönderilen SMS, MMS vb. Mesajlara Yönelik Düzenleme Taslağı



"Kurumumuz tarafından yetkilendirilen işletmeciler, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması ve numara tahsislerinde aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür.



a. İşletmeciler ve acente/bayiler gibi işletmeci adına işlem yapanlar elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, hizmetlerin tanıtımı, bilgilendirme vb. amaçlarla kendi aboneleri haricindeki kişileri telefonla arayamaz, SMS/MMS gibi mesajlar gönderemez.

b. İşletmeciler tarafından abonelik sözleşmesinin kurulmasından itibaren 1 yıl içerisinde trafik (ses, SMS, data, genişbant internet aboneliği kapsamında internet kullanımı) oluşturmayan numaraların ikincil tahsisi iptal edilir.

c. Sabit

T.C. vatandaşı gerçek kişilere ve şahıs şirketlerine abonelikleri kapsamında ikincil tahsisi yapılacak toplam numara sayısı 15 (on beş) adet, yabancı uyruklulara ve bunların şahıs şirketlerine abonelikleri kapsamında ikincil tahsisi yapılacak toplam numara sayısı 3 (üç) adet ile sınırlandırılır.

Aynı ay içerisinde gerçek kişilere ve şahıs şirketlerine abonelikleri kapsamında ikincil tahsisi yapılacak numara sayısı 4 (dört) adet ile sınırlandırılır.

d. Yurtdışından ülkemizdeki abonelere gönderilen SMS, MMS, vb. mesajlarda; internet adresi (URL, link/bağlantı vb.) bulunması halinde, söz konusu mesajlar Kurumumuzca yetkilendirilen işletmeciler tarafından taşınamaz, sonlandırılamaz.



İşletmeciler, işbu Kurul Kararında yer alan düzenlemelere 01.01.2025 tarihinden itibaren uymakla yükümlüdür." "Kurumumuz tarafından yetkilendirilen işletmeciler, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması ve numara tahsislerinde aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür.İşletmeciler ve acente/bayiler gibi işletmeci adına işlem yapanlar elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, hizmetlerin tanıtımı, bilgilendirme vb. amaçlarla kendi aboneleri haricindeki kişileri telefonla arayamaz, SMS/MMS gibi mesajlar gönderemez.İşletmeciler tarafından abonelik sözleşmesinin kurulmasından itibaren 1 yıl içerisinde trafik (ses, SMS, data, genişbant internet aboneliği kapsamında internet kullanımı) oluşturmayan numaraların ikincil tahsisi iptal edilir.Sabit telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından,T.C. vatandaşı gerçek kişilere ve şahıs şirketlerine abonelikleri kapsamında ikincil tahsisi yapılacak toplam numara sayısı 15 (on beş) adet, yabancı uyruklulara ve bunların şahıs şirketlerine abonelikleri kapsamında ikincil tahsisi yapılacak toplam numara sayısı 3 (üç) adet ile sınırlandırılır.Aynı ay içerisinde gerçek kişilere ve şahıs şirketlerine abonelikleri kapsamında ikincil tahsisi yapılacak numara sayısı 4 (dört) adet ile sınırlandırılır.Yurtdışından ülkemizdeki abonelere gönderilen SMS, MMS, vb. mesajlarda; internet adresi (URL, link/bağlantı vb.) bulunması halinde, söz konusu mesajlar Kurumumuzca yetkilendirilen işletmeciler tarafından taşınamaz, sonlandırılamaz.İşletmeciler, işbu Kurul Kararında yer alan düzenlemelere 01.01.2025 tarihinden itibaren uymakla yükümlüdür."

Akıllı olsun olmasın, herhangi bir numaraya sahipseniz gün içerisinde onlarca kez aranabilir, istemediğiniz mesajlarla karşılaşabilirsiniz. BTK tarafından hayata geçirilmesi planlanan bu düzenlemenin yeterli olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz...