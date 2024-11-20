İstenmeyen e-postalar ve dijital çöplerle özdeşleşen “spam” kelimesinin kökeninin nereden geldiğini biliyor musunuz? Oldukça eğlenceli ve ilginç bir çıkış hikâyesi var.

Konserve etten başlayıp komedi skecine kadar devam eden şaşırtıcı bir serüvene hazır olun.

Bakalım “spam”ın yolculuğu nereden nereye gitmiş!

Her şey konserve et ürünüyle başladı.

“Ne alaka?” diyeceğiniz ilk detay ile başlıyoruz. 1937’de Hormel Foods’un piyasaya sürdüğü “SPAM” adlı konserve et, “Spiced Ham” yani “baharatlı jambon” kelimelerinin birleşiminden oluşuyordu.

Bu ürün, özellikle II. Dünya Savaşı sırasında raf ömrünün uzun olması sebebiyle de Amerikan askerlerinin temel gıdalarından biriydi. Savaş sonrası da SPAM, popülerliğini korumaya devam etti ve Amerikan kültürünün bir parçası olmayı başardı.

Şimdi gelelim diğer ilginç kısma yani spam’ın aslında hayatımıza nasıl girdiğine.

1970’te İngiliz komedi grubu Monty Python'un "Flying Circus" adlı televizyon programında yayımlanan bir skeç ile “spam” kelimesinin kaderi değişti.

Yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz skeçte menüde hemen hemen yer yemeğin içerisinde SPAM bulunuyordu ve garson sürekli SPAM diyerek yemekleri sıralıyordu.

Bu sırada arka planda gördüğümüz Viking kostümlü bir grup da aynı kelimeyi tekrarlayarak şarkı söylüyordu. Bu tekrarlar, izleyicide gülümsese yaratsa da aslında bıkkınlık hissi de uyanmıştı.

Toplu atılan ilk e-posta spam maillerin atası olarak biliniyor.

İlk e-postanın atılmasından sonra 1978’te bir pazarlama firması, ürününü tanıtmak için yaklaşık 400 kişiye tanıtıcı bir e-posta gönderdi ve spam olarak sayılan bu ilk e-posta firmaya 13 milyon dolarlık satış sağladı.

1990’larda insanlar o skeci unutmadı.

İnternetin hayatımıza girdiği ilk dönemlerde, çevrim içi bazı sohbet odaları ve forumlarda kullanıcılar belirsiz isteklere karşı o SPAM şarkısını hatırladı ve “spam saldırısı” olarak kelimeyi kullanmaya başladı.

Yıllardır da artık spam kelimesi ve e-postaları hayatımızda istemesek de varlığını sürdürmeye devam ediyor.

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