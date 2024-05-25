Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte dizüstü bilgisayardan telefona, tıraş makinesinden akıllı kameraya kadar pek çok ürün yer alıyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Anker PowerCore Select Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

En çok satılan ürünlerden olan Anker PowerCore Select Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, en çok satanlar listesinde. Ayrıca %35 indirimiyle bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları arasında.

Kapasite: 10000 mAh

Güç: 12 W

Pil tipi: Lityum Polimer

4 seviyeli LED

2 adet bağlıntı yeri

Anker MultiProtect ve Anker VoltageBoost güvenlik özellikleri

''20000'lerin yanında küçük ve hafif. Hızlı şarj var ve iyi ki almışım.''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Spor yaparken veya günlük kullanımda yanınızdan ayıramacağınız, termos ihtiyacı olanların en çok tercih ettiği ürün olan Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, haftanın en çok satanları arasında yerini alıyor.

890 ml

18/8 paslanmaz çelik

%100 BPA içermeyen malzeme

Çift duvar vakumlu yalıtım

%100 Sızdırmaz

Çevir – aç pipet

9 saate kadar sıcak

12 saate kadar soğuk

45 saate kadar buzlu içecekleri korur

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple AirPods Pro (2. nesil)

2 kata kadar daha fazla gürültü engelleme, uzamsal ses ve çevrenizde olup biteni duyabileceğiniz şeffaf mod özelliğine sahip olan Apple AirPods Pro (2. nesil), Apple tutkunların vazgeçemediği bir ürün durumunda.

Dokunmatik Sensör

Hareket Sensörü

Konuşma Algılama Sensörü

Yakınlık Sensörü

Alarmlı Şarj Kutusu

Hızlı Otomatik Cihaz Geçişi

Kulaklığımı Bul

Kulaklık Eşleştirme

Ortam Sesi Modu

Şarj Kutumu Bul

Aktif Gürültü Önleme

Bluetooth 5.3

Kullanım Süresi: 6 saat

Hızlı Şarj

''Kalitesinden bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Gerçekten keyifli bir müzik deneyimi sunuyor. Konuşurken otomatik seviye düşürmesi, gürültü engellemesi gibi müthiş özelliklerle tadından yenmiyor. Şarj konusunda hiç sıkıntı çekmiyorum. Neredeyse haftada bir kutusunu şarj ediyorum o kadar.''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Geçen ay 1000 adetten fazla satılan Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, birçok farklı özelliği ile bu hafta da en çok satılan ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Güç: 1000 W

Fincan kapasitesi: 15 fincan

Bardak kapasitesi: 10 bardak

Su kapasitesi: 1200 ml

Akıllı su seviyesi göstergesi

Otomatik kapanma

Damlama önleyici

Kablosuz kullanım

Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuar

Çıkarılabilir filtre

Hızlı demleme

''Kaliteli ve işini düzgün yapan bir ürün. Zaten pahalı bir ürün de değil. Bu fiyatlarda sürpriz aramaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Philips alıp geçmek en iyisi.''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı

Kas, kemik, yağ ve su ölçümü yapabilen Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, tartılar içerisinde en çok satılan ürün olarak listemizde.

''F/P ürün. Gündelik kullanım ve takip için oldukça yeterli. Uygulama üzerinden kişiselleştirme, çok kişi kullanım için rahat.''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

20'ye yakın kahve türünü yapabileceğiniz ve hem çekirdek hem de toz kahve koyabileceğiniz Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi, kahve severler tarafından bu hafta en çok satın alınan ürün.

Güç: 1500 W

Basınç gücü: 15 bar

Su kapasitesi: 1800 ml

Çekirdek haznesi: 275 gr

Fincan kapasitesi: 15 Fincan

Dokunmatik kontrol paneli

Eko mod

Gösterge ekranı

Hızlı demleme

Kahve sertlik ayarı

LatteCrema sistem

Öğütme ayarı

Sıcaklık ayarı

Sesli ikaz

Süt köpürtücü

Damlama emniyeti

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Kompakt ve ergonomik tasarımı ile sıradaşı bir dinleme deneyimi sunan Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık, derin ve güçlü ses tonları ile kullananlar tarafından oldukça beğenilen bir ürün olarak listemizde yerini alıyor.

Kullanım Mesafesi: 10 m

Bluetooth Standardı: 5.2

Kullanım Süresi (Genel): 8.5 saat

Kullanım Süresi (Yoğun): 3.5 saat

Kullanım Süresi (+Şarj Kutusu): 30 saat

Sesli Asistan Desteği

Kulaklığımı Bul

Aktif Gürültü Önleme

Dokunmatik, Hall ve yakınlık sensörü

Hızlı Otomatik Cihaz Geçişi

Ortam Sesi Modu

Çağrı Gürültü Engelleme

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple AirTag 4’lü paket

Eşyalarınızı kaybeden veya nereye koyduğunuzu unutan biriyseniz bu ürün sizin hayatınızı kurtarabilir. Tek yapmanız gereken Apple Airtag 'i bir eşyanızın içine koymak ve telefonunuzdan eşleştirmek.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bosch Home And Garden Easypump Elektrikli Hava Pompası

Sadece 430 gram ağırlığında olan Bosch Home And Garden Easypump Elektrikli Hava Pompası ihtiyacınız olan heryere rahatlıkla yanınızda taşıyıp kullanabileceğiniz bir ürün. Araba lastiğinden şişme havuzlara kadar şişirme işlemini yapabilir, üzerinde bulunan LED panelden de kontrol edebilirsiniz.

''Tek diş ile bir araba lastiği ve iki motorsiklet lastiği şişirdi. Isınma yok. Çok başarılı.''

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.