Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte dizüstü bilgisayardan telefona, tıraş makinesinden akıllı kameraya kadar pek çok ürün yer alıyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Anker PowerCore Select Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
En çok satılan ürünlerden olan Anker PowerCore Select Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, en çok satanlar listesinde. Ayrıca %35 indirimiyle bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları arasında.
- Kapasite: 10000 mAh
- Güç: 12 W
- Pil tipi: Lityum Polimer
- 4 seviyeli LED
- 2 adet bağlıntı yeri
- Anker MultiProtect ve Anker VoltageBoost güvenlik özellikleri
''20000'lerin yanında küçük ve hafif. Hızlı şarj var ve iyi ki almışım.''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak
Spor yaparken veya günlük kullanımda yanınızdan ayıramacağınız, termos ihtiyacı olanların en çok tercih ettiği ürün olan Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, haftanın en çok satanları arasında yerini alıyor.
- 890 ml
- 18/8 paslanmaz çelik
- %100 BPA içermeyen malzeme
- Çift duvar vakumlu yalıtım
- %100 Sızdırmaz
- Çevir – aç pipet
- 9 saate kadar sıcak
- 12 saate kadar soğuk
- 45 saate kadar buzlu içecekleri korur
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple AirPods Pro (2. nesil)
2 kata kadar daha fazla gürültü engelleme, uzamsal ses ve çevrenizde olup biteni duyabileceğiniz şeffaf mod özelliğine sahip olan Apple AirPods Pro (2. nesil), Apple tutkunların vazgeçemediği bir ürün durumunda.
- Dokunmatik Sensör
- Hareket Sensörü
- Konuşma Algılama Sensörü
- Yakınlık Sensörü
- Alarmlı Şarj Kutusu
- Hızlı Otomatik Cihaz Geçişi
- Kulaklığımı Bul
- Kulaklık Eşleştirme
- Ortam Sesi Modu
- Şarj Kutumu Bul
- Aktif Gürültü Önleme
- Bluetooth 5.3
- Kullanım Süresi: 6 saat
- Hızlı Şarj
''Kalitesinden bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Gerçekten keyifli bir müzik deneyimi sunuyor. Konuşurken otomatik seviye düşürmesi, gürültü engellemesi gibi müthiş özelliklerle tadından yenmiyor. Şarj konusunda hiç sıkıntı çekmiyorum. Neredeyse haftada bir kutusunu şarj ediyorum o kadar.''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Philips HD7462/20 Kahve Makinesi
Geçen ay 1000 adetten fazla satılan Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, birçok farklı özelliği ile bu hafta da en çok satılan ürün olarak karşımıza çıkıyor.
- Güç: 1000 W
- Fincan kapasitesi: 15 fincan
- Bardak kapasitesi: 10 bardak
- Su kapasitesi: 1200 ml
- Akıllı su seviyesi göstergesi
- Otomatik kapanma
- Damlama önleyici
- Kablosuz kullanım
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuar
- Çıkarılabilir filtre
- Hızlı demleme
''Kaliteli ve işini düzgün yapan bir ürün. Zaten pahalı bir ürün de değil. Bu fiyatlarda sürpriz aramaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Philips alıp geçmek en iyisi.''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı
Kas, kemik, yağ ve su ölçümü yapabilen Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, tartılar içerisinde en çok satılan ürün olarak listemizde.
''F/P ürün. Gündelik kullanım ve takip için oldukça yeterli. Uygulama üzerinden kişiselleştirme, çok kişi kullanım için rahat.''
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
20'ye yakın kahve türünü yapabileceğiniz ve hem çekirdek hem de toz kahve koyabileceğiniz Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi, kahve severler tarafından bu hafta en çok satın alınan ürün.
- Güç: 1500 W
- Basınç gücü: 15 bar
- Su kapasitesi: 1800 ml
- Çekirdek haznesi: 275 gr
- Fincan kapasitesi: 15 Fincan
- Dokunmatik kontrol paneli
- Eko mod
- Gösterge ekranı
- Hızlı demleme
- Kahve sertlik ayarı
- LatteCrema sistem
- Öğütme ayarı
- Sıcaklık ayarı
- Sesli ikaz
- Süt köpürtücü
- Damlama emniyeti
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık
Kompakt ve ergonomik tasarımı ile sıradaşı bir dinleme deneyimi sunan Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık, derin ve güçlü ses tonları ile kullananlar tarafından oldukça beğenilen bir ürün olarak listemizde yerini alıyor.
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Bluetooth Standardı: 5.2
- Kullanım Süresi (Genel): 8.5 saat
- Kullanım Süresi (Yoğun): 3.5 saat
- Kullanım Süresi (+Şarj Kutusu): 30 saat
- Sesli Asistan Desteği
- Kulaklığımı Bul
- Aktif Gürültü Önleme
- Dokunmatik, Hall ve yakınlık sensörü
- Hızlı Otomatik Cihaz Geçişi
- Ortam Sesi Modu
- Çağrı Gürültü Engelleme
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple AirTag 4’lü paket
Eşyalarınızı kaybeden veya nereye koyduğunuzu unutan biriyseniz bu ürün sizin hayatınızı kurtarabilir. Tek yapmanız gereken Apple Airtag 'i bir eşyanızın içine koymak ve telefonunuzdan eşleştirmek.
Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Bosch Home And Garden Easypump Elektrikli Hava Pompası
Sadece 430 gram ağırlığında olan Bosch Home And Garden Easypump Elektrikli Hava Pompası ihtiyacınız olan heryere rahatlıkla yanınızda taşıyıp kullanabileceğiniz bir ürün. Araba lastiğinden şişme havuzlara kadar şişirme işlemini yapabilir, üzerinde bulunan LED panelden de kontrol edebilirsiniz.
''Tek diş ile bir araba lastiği ve iki motorsiklet lastiği şişirdi. Isınma yok. Çok başarılı.''