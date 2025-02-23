Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kulaklıktan kahve makinesine, tıraş makinesinden oyuncu klavyesine kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 23.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu hafta çok satanlar listemizin ilk sırasında JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık var. 5.3 Bluetooth teknolojisi ile donatılan JBL 720 BT, 76 saate kadar çalma süresine sahip. Kulaklık, 2.419,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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3'ü 1 arada filtrelemeye sahip hava temizleyici, özellikle alerjiye duyarlı kişiler için iyi bir seçenek olabilir. Düşük enerji tüketimi ile yüksek verimlilik sağlamak için satın alabileceğiniz bu ürün şimdi 3.658,62 TL.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren ThermoPro’yu istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 411,00 TL’ye satışta.

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4.1L pişirme kapasitesine sahip Philips airfryer, 7 ön ayarlı programa sahip. 1550W güce ve Rapid Air teknolojisine sahip bu ürün, 1.898,98 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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Tapo Hub; akıllı sensör, anahtarlar ve düğmeler gibi cihazları birbirine bağlayan bir ürün. 64 adede kadar akıllı cihazla bağlantı kurabilen Tapo H100 Akıllı Hub, 559,87 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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1.260,78 TL fiyata sahip Osram Lastik Şişirme Kompresörü, 12V soketten güç alıyor ve 3m güç kablosu, aracınızın etrafındaki tüm lastiklere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

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Uygun fiyatıyla oyunseverlerin tercihi olan Everest Mouse, kablosuz kullanım imkânı sunuyor. 6 tuşa ve 1200 DPI’ya sahip mouse, 169,00 TL’ye düşmüş durumda.

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15,6 inç ekran boyutuna ve Intel Core i5 12450HX işlemciye sahip Lenovo bilgisayar, 512 GB SSD’si ile hem oyun oynamak için hem de çalışmak için uygun. Bilgisayarı 23.999,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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9m gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz sepete özel indirim fırsatıyla 999 TL’ye düştü.

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