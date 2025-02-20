Oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen her gamerın odasında olması gereken ürünleri derledik!

Oyunları daha rahat ve iyi oynamak için bazı ekipmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar bazen oyunlara direkt etki eden mouse, klavye ve monitör gibi ürünler oluyor. Bazen de sadece görsel olarak bizi memnun edecek ürünlerden oluşuyor.

Biz de bu içerikte sizlere üst seviye deneyim için oyuncuların odasında olması gereken ürünleri derledik!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Öncelikle sizi rahat ettirerek başlayalım. Karşınızda Hawk Gaming Chair Fab V4

Oyuncuların belki de en önemli ihtiyaçlarından birisi, şüphesiz oyuncu koltuğudur. Sonuçta uzun saatler boyunca ekran başında oturuyoruz ve rahatlık önemli bir konu haline geliyor. Bu nedenle, sizlere kalitesi ve kullanıcı yorumları ile ön plana çıkan Hawk Fab V4'ü öneriyoruz. Ergonomik olarak rahat bir yapı sunan koltuk, oyun deneyiminizi bir üst kademeye çıkartabilir.

"Bir aydır kullanıyorum, uzun süreli kullanımda çok rahat bir koltuk. Daha önce bu tarz koltuk kullanmadım ama kullandıktan sonra bel ağrısı gibi durumlar azaldı. Kurulumu 2 kişi kolayca yaptık, malzemesi kumaşı güzel baştaki koku çok sürmedi 2-3 günde geçti. Bel yastığı rahat. Mekanizma gıcırtı vs. gibi sıkıntılar daha çıkarmadı, kiloyla bağlantılı olabilir. Kargo hepsijet sayesinde hızlı ve güvenli geldi."

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Daha uygun bir ürün arıyorum diyenler için Türksit Çağrı Oyuncu Koltuğu

Fab V4 her ne kadar rakiplerine göre iyi bir ürün olsa da fiyat konusunda biraz tuzlu. Bu nedenle daha uygun bir koltuk arıyor olabilirsiniz. Bu ihtiyacınızı da Türksit Çağrı oyuncu koltuğu ile karşılayabilirsiniz. Birçok renk seçeneğine sahip olan ürün, kullanıcı tarafında da olumlu yorumlar almayı başarıyor.

"Oldukça kaliteli ve sağlam bir koltuk. Kurulumu kolay. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Ben antrasit rengini aldım. Çok beğendim alacak olanlara tavsiye ederim."

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Olmazsa olmazlarımızdan: Xbox Wireless Controller

Oyun oynarken en çok ihtiyaç duyacağınız bir diğer ürün ise kontrolcü. Bu konuda ise PC tarafında en çok tercih edilen ürün, Xbox Wireless Controller. Ergonomik yapısı ve Windows desteği ile kullanıcıların favorisi konumunda. Bu ürünün bazı mobil oyunlarda da tam desteğe sahip olduğunu belirtelim.

"PC'de Gamepad ile oynayacaklar kesinlike Xbox kontrolcüsünü almalı. Hiç ayar yapmadan direkt olarak oyuna başlayabiliyorsunuz. Ele oturuşu çok güzel."

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Fiyat performans arayanlar için Pusat Clutch

Yerli markamız Monster, oyuncu ekipmanları konusunda da kendini geliştirmeye devam ediyor. Pusat Clutch ile karşımıza çıkan firma, bizlere daha gelişmiş bir oyun deneyimi sunmak istiyor. Xbox Controller'a nazaran daha uygun bir fiyata sahip olan ürün, benzer özelliklere sahip. Çift mod kablosuz olarak karşımıza çıkan ürün, titreşim özelliğine de sahip. Bu ürünü mobil cihazlarda da rahatça kullanabiliyorsunuz.

"Güzel ve başarılı bir Gamepad. Ben sadece mobil cihazlarda kullandım gayet yeterli geldi. Kutusunda gelen telefon tutucu da çok kullanışlı. 3 - 4 gün içinde elime ulaştı. Cihazlar arasında geçiş yapamadım onun dışında güzel. Xbox ya da PS koluna 4 - 5 bin lira vermektense bu daha mantıklı."

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Renkli bir ortam isteyenler için Batcell RGB 12 LED XI Mousepad

Mousepad, daha iyi bir mouse performansı için olmazsa olmazlardan. Bir de bunu RGB ışıklarla renklendirdik mi tamamdır. Sade yapısı ve RGB desteği ile ön plana çıkan bu ürün, oyuncuların olmazsa olmaz ekipmanlarından birisi.

"Beklediğimden daha kaliteli bir ürün. Satıcıya çok teşekkür ederim ,ertesi gün geldi çok hızlı satıcı. Ürünün ışık kalitesi ve kontrolcüsü çok iyi, kesinlikle tavsiye ederim."

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Işıklandırma istemeyenler için sade tasarımı ile öne çıkan Game X Oyuncu Mousepad

Sade bir tasarıma sahip olan bu ürün, ışıklandırma seçeneği sunmuyor. Boyut olarak da çoğu masaya uyacak şekilde tasarlanmış. Suni deri ile yapılan bu ürün, uygun fiyatı ile oyuncuların en çok tercih ettiği mousepad'ler arasında.

"Boyu o kadar uzun ki arkadaş seccade sanıp namaza durmaya kalkıştı. Yanında da bir hediye yollamışlar. Hem kaliteli hem yumuşak kesinlikle düşünmeden alınması lazım."

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Fiyat benim için önemli değil, performanslı olsun yeter diyenler için SteelSeries QCK Heavy Gaming Mousepad

Rekabetçi oyun oynayanlar için görsellikten çok performans daha önemli olabiliyor. SteelSeries QCK Gaming Mousepad, bu ihtiyacınızı karşılayabilir. Şık ve sade tasarımı ile ön plana çıkan ürün, sunduğu performans ile oyuncuların beğenisini de kazanmayı başarmış.

"Ürünü bir haftadır kullanıyorum, gayet güzel ve hızlı kayıyor üstünde. Kumaşı tatlı."

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Kaliteli bir oyuncu masası arayanların adresi xDrive Toprak Oyuncu Masası

Oyuncuların en çok aradığı şeylerden birisi de rahat edebilecekleri bir masa. xDrive da bu durumu düşünerek bir ürün tasarlamış. Karbon kaplamaya sahip olan bu masa, bünyesinde RGB ışıklandırmaya da yer veriyor. Bunun yanında bardaklık, kablo toplama haznesi ve kulaklık standı gibi yardımcı bölmeler de masada bulunuyor.

"Ürün kaliteli. Kurulumu kolay ve basit. Kurulum kılavuzunu adım adım takip ederek 1 saatte kurdum. Malzeme kalitesi hissiyattan dahi anlaşılıyor. Masa ayakları sabit, kımıldamıyor. Kabloların derli toplu olması adına basit ve şık çözümler sunuyor. Masa yüksekliği ideal. Genişlik açısından gayet yeterli ölçüde."

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Uygun fiyatlı bir ürün isteyenler için Milenyum Oyuncu Masası

Bütçesi daha kısıtlı olanlar için de bir ürünümüz var. Milenyum oyuncu masası, tasarımı ve renkleri ile oyuncuların tercih ettiği ürünlerden birisi. Uygun fiyatı ile de dikkat çeken ürün, oyuncular için iyi bir alternatif olabilir.

"Ürün orjinal kutusunda geldi. Montajı mobilyacı arkadaşa yaptırdım. Sunta bir masa MDF değil,ama kırmızı şeritleri güzel. Kurulumu çok zor değil. Ben laptop için aldım. Oyun için ideal bardaklıkları mevcut iş görür. Satici hızlı gönderim sağladı."

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Odasına renk katmak isteyenler için Cata CT Ambiyans RGB

RGB ışıklandırma, oyuncuların tercih ettiği ürünlerden birisi. Cata CT ambiyans ise bu ihtiyacınızı karşılama için geliyor. 3 metrelik uzunluğu ile karşımıza çıkan ürün, USB bağlantıya sahip tüm cihazlarda kullanılabiliyor. Sunduğu uzaktan kumanda ile birlikte farklı renkler arasında kontrol sağlayabiliyorsunuz. İster bilgisayarınıza, ister odanıza, isterseniz de televizyonunuza ekleyerek renkli bir atmosfer yakalayabilirsiniz.

"RGB tüm renkler gayet güzel ve yeterli. Kumanda üzerinden ışık gücü animasyon hızı vs herşeye hükmedebiliyorsunuz."

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Daha profesyonel bir ışıklandırma isteyenler için Philips Hue Play Gradient Light

Daha profesyonel bir ışıklandırma isteyenler için de alternatifimiz var. Philips Hue ailesinin bir üyesi olan bu ürün, yüksek ışık kalitesi ile ön plana çıkıyor. İster odanızı, ister bilgisayarınızı, isterseniz de televizyonunuzu bu ürün ile daha renkli bir hale getirebilirsiniz.

"Ürün gayet başarılı, ışık kalitesi muazzam. Bu modelde üç farklı renk kombinasyonu yapabiliyorsunuz. Hue Bridgeye bağlayıp otomasyonlar yaratabiliyorsunuz."

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