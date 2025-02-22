Sosyal medyada karşımıza çıkan bu optik yanılsamada, renkli gibi görünen bir görüntüye baktığınızı sanıyorsunuz ancak görsel aslında siyah beyaz. Peki, bu nasıl mümkün oluyor?

Görseldeki optik illüzyon, gözümüzün ve beynimizin renkleri nasıl işlediğiyle ilgili ilginç bir fenomenin sonucunda ortaya çıkıyor.

Dijital sanatçı ve yazılım geliştirici Øyvind Kolas’ın geliştirdiği bu yanılsamanın tam olarak nasıl olduğunu detaylı anlatalım ve beynimizin işleyişine bir kez daha hayret edelim...

Bu illüzyon tekniğine, "renk benzeşim ızgarası yanılsaması" adı veriliyor.

Teknik, siyah beyaz bir görüntünün üzerine özel olarak yerleştirilmiş renkli çizgilerle oluşturuluyor. Bu çizgiler, beynimizin gördüğü renkleri nasıl yorumladığını etkileyerek aslında gri tonlardaki bir görseli renkli gibi algılamamıza neden oluyor.

Bu fenomenin arkasında yatan bilimsel açıklamaya göre...

Gözümüz ile beynimiz, görüntülerdeki renkleri belirlerken çevresel ipuçlarından yararlanıyor. Sidney Üniversitesinden Görme Bilimci Bart Anderson, gözlerimizin geniş alanları kapsayan renkleri algıladığını ve beynimizin bu bilgiyi birleştirerek eksik renkleri tamamladığını söylüyor.

Bu süreç, tıpkı görselleri sıkıştırarak veri kaybını minimize eden dijital görüntüleme tekniklerine benziyor.

Görselin yaratıcısı, bu illüzyonu oluşturmak için sadece renkli ızgaralar değil; noktalar ve çizgiler gibi farklı desenleri de denemiş.

Mesela gazete baskılarında kullanılan yarı tonlama yöntemiyle benzer bir optik etki yaratılabiliyor. Hatta bu yanılsama sadece sabit görüntülerle sınırlı değil; hareketli videolarda bile uygulanarak beynimizi kandırabiliyor.

Bu gibi yanılsamalar, görsel algımızın nasıl çalıştığına da ışık tutuyor. Gözlerimizin gördüğü şeyler her zaman gerçeği yansıtmayabiliyor; bazen beynimiz, çevresel ipuçlarını birleştirerek eksik bilgileri tamamlıyor ve gerçekliği kendi yöntemleriyle oluşturuyor. Bir kıyafet yığınını, geceleri canavara benzetmemiz gibi...

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