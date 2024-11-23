Kripto paraların volatil dünyası, yatırımcıları büyük risk ve getirilerin sınırlarında dolaştıran bir macera gibi. Bu içerikte, kripto para dünyasındaki en büyük yedi düşüşten bahsedeceğiz.

Kripto paralar, barındırdıkları yüksek riskle doğru orantılı getiri vaatleriyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Ancak riskin yüksek olması da bu piyasalarda ani ve ciddi düşüşler olabileceği anlamına da geliyor. Gelin bugüne kadarki en büyük kripto para piyasası çöküşlerine bir bakalım.

Bitcoin'in attığı ilk büyük darbe haziran 2011’de olmuştu.

2011 yılı, Bitcoin’in geniş kitlelerle buluştuğu yıldı.

Şaka gibi gelse de o yıllarda fiyatlar bir anda 2 dolardan 32 dolara fırlamış ve yatırımcıları umutlandırmıştı.

Tarihler 19 Haziran 2011’i gösterdiğinde dönemin en büyük Bitcoin borsası Mt. Gox saldırıya uğradığını ve yüz binlerce dolar değerindeki Bitcoin’in çalındığını açıklamış, bu da piyasalarda bir panik rüzgârı esmesine sebep olmuştu.

Yapışan panik satışları sonucunda Bitcoin’in değeri 1 doların altına kadar düşmüş ve birçok yatırımcı varlıklarını kaybetmişti.

Ağustos 2012’de de yatırımcılar sinsice tasarlanmış bir dolandırıcılığın kurbanı olmuştu.

2012 yılında yatırımcılara haftalık %7 gibi inanılmaz bir getiri vadeden bir Ponzi düzeni kuruldu ve birçok kişi bu düzene kandı.

Böylelikle, bu olayın arkasındaki dolandırıcı tamı tamına 700.000 Bitcoin’i çalarak ortadan kayboldu.

Bu olay, kripto dünyasında yine panik rüzgârları esmesine sebep oldu.

Nisan 2013’de ise Bitcoin bir nevi kendi başarısına yenik düştü.

Bu yıllarda artık Bitcoin yavaş yavaş medyada yer edinmeye başlamıştı ve yatırımcıların dikkatini çekiyordu.

Yatırımcıların yoğun ilgisiyle Bitcoin’in fiyatı 260 dolara kadar tırmandı.

Ancak, Mt. Gox borsası bu yoğun talebi kaldıramadı ve çöktü.

Bu teknik arıza sonrasındaysa hackerlar devreye girdi ve bu durum borsanın tamamen kapatılmasına neden oldu.

Sonuç olarak fiyatlar bir anda 50 dolara kadar düştü.

Aralık 2013’teyse Çin’in Bitcoin’i resmi olarak yasaklaması fiyatlarda %50 gibi bir düşüş görülmesine sebep oldu.

Aralık 2017’de de zirvesine ulaşan Bitcoin’i sert bir çöküş karşıladı.

2017’de fiyatlar 20.000 dolar seviyelerine gelmiş ve rekor kırmıştı.

Ancak bu yükseliş, bir nevi bir balondu ve 27 Aralık 2017’de balon patlayarak sert bir düşüşle sonuçlandı.

Bitcoin o dönem 20.000 dolar seviyesinden 12.000 doların altına kadar düştü.

Mart 2020’de ise Bitcoin’e sert bir pandemi darbesi geldi.

Mart 2020’de Bitcoin iki gün içinde değerinin yarısını kaybederek 4.000 dolar seviyelerine kadar düştü.

Mayıs 2021’deyse Bitcoin 64.000 dolar seviyelerine çıkarak tarihinin en yüksek seviyelerini gördü.

Ancak Elon Musk’ın Tesla için Bitcoin ödemelerini kabul etmeyeceğini açıklaması, Çin’in yeni düzenlemeleri gündeme getirmesi ve Bitcoin madenciliğinin çevresel etkilerine dair tartışmaların gündeme gelmesi gibi faktörler fiyatın %50’den fazla düşmesiyle sonuçlandı.

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