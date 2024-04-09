Mart ayında, son 10 ayda 10. kez en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. İklim değişikliğinin etkisi de artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz mart ayı, kayıtlar tutulmaya başladığından bu yana yaşanmış en sıcak mart ayı olarak tarihteki yerini aldı. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği izleme servisi tarafından yapılan açıklamayla birlikte üst üste 10. ayda en sıcak ay rekoru kırılmış oldu. Geçtiğimiz yılın mart ayından bu yılın mart ayına kadar olan 12 aylık dönem de en sıcak yıl oldu. Nisan 2023-Mart 2024 dönemi, 1. Sanayi Devrimi öncesine kıyasla 1,58 derece daha sıcak geçti.

Reuters'a konuşan Kopernik İklim Değişimi Servisi (Copernicus Climate Change Service (C3S)) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bizi olağanüstü rekorlara sahip uzun vadeli trend endişelendiriyor. Her ay böyle bir rekor görmek bizlere iklimin gerçekten de değişmekte olduğunu ve hızlı şekilde değiştiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

2023 yılı da en sıcak yıl olmuştu

C3S'in sahip olduğu veriler 1940'lı yıllara kadar gidiyor. Bilim insanları, farklı kaynaklarla doğruladıkları bilgileri kayıtlara geçiriyor. Küresel sıcaklık kayıtları ise 1850 yılına kadar gidiyor. Bu kayıtlara göre 2023 yılı, bugüne kadar yaşanmış en sıcak yıl konumunda bulunuyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği bu yıl yıkıcı etkiler göstermeye devam ediyor. Amazonlarda rekor sayıda yangın çıkarken Güney Afrika ise kuraklıkla mücadele ediyor. Ayrıca mercan resifleri de beyazlamaya başlamış durumda. El Nino akıntısı, insanların neden olduğu sera gazı salınımları gibi etmenler rekor sıcaklıklara neden oluyor.