Dizi ve filmlerde gördüğümüz kadarıyla Japonya’da insanlar bizim aksimize mini bulaşık makineleri kullanıyor. Herkes bunu uygulamıyor olsa bile nüfusun büyük çoğunluğunda neden böyle bir alışkanlık var?

Bizim kullandığımız büyük bulaşık makineleri bile çoğu zaman yetersiz geliyor. Onlar nasıl oluyor da küçücük makinelerde bulaşık yıkıyor?

Sizce sebebi kültür farklılığında gizli olabilir mi?

Yalnızca Japonya’da değil, Uzak Doğu’da bulaşık makinesi kullanımı pek yaygın değil.

Japonya’da karşılaştığımız bu ‘mini bulaşık makinesi’, aslında bulaşıklarının az olmasından değil; paketli gıdaları çok fazla tüketmeleriyle alakalı. “Ne ilgisi var?” demeden önce bir düşünün. Neredeyse her gün hazır bir şeyler yediğinizde evde ne kadar bulaşık olur?

Dondurulmuş buza kadar paketli olarak her şeyin hazır olarak satıldığı Japonya, bu ürünler için biçilmiş kaftan. Kültürlerinde evde biz Türkler gibi baştan sona yemek yapmak yok, istisnalar olsa bile oranlar bunu kanıtlıyor.

Bulaşık alışkanlıkları hazır gıda tüketimi ile doğru orantılı.

Konuyla ilgili yapılan gözlemler de evde oluşan komplike bir bulaşık olmadığı için makineleri de büyük kullanmanın gerekli görülmediği kanaatinde.

Evinde bizim gibi büyük bulaşık makinesi kullanan insanlar da elbette yok değil. Ama nüfusun büyük çoğunluğunun mini bulaşık makinelerini bir alışkanlık hâline getirdiğini söylemek gerek. Üstelik bulaşık makinesi kullanım oranlarının %26, tek yaşayan insanların ise %2 olduğu görülüyor.

Tabii bunun yanında Japonların temizliği bir makineye bırakma ihtiyaçlarının olmadığını, genel olarak temizlik işlerini de kendileri tarafından görüldüğünü rahatça söyleyebiliriz.

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