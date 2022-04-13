Bulaşık Makinesinde Yıkanmaması Gereken Mutfak Eşyaları

Tembellik, üşengeçlik, bulaşık makinesinin cazip duruşu... Kabul ediyoruz, söz konusu bulaşıksa hepimizin içinden bulaşık makinesine sarılmak geliyor; ancak bulaşık makinesine duyduğumuz bu düşkünlük, mutfak eşyalarımızın kullanılmaz hale gelmesine yol açabilir. Bulaşık makinesinde yıkamayı aklımızdan bile geçirmememiz gereken mutfak eşyalarını sıralıyoruz!

Bulaşıkları görür görmez ‘‘Atayım bulaşık makinesine gitsin...’’ diyesi geliyor insanın. Hele ki söz konusu birikmiş bulaşıklarsa… Ne var ne yoksa bulaşık makinesine yerleştirip makineyi çalıştırmak konusunda ikinci kez düşünmeyi gerek görmüyoruz bile; ancak yorgunluk hissinin körüklediği üşengeçlikle yapılan bu davranış maalesef beraberinde bazı problemler getiriyor.

Elinize gelen her bulaşığı makineye atıp geçenlerdenseniz bu yazı sonrasında bu davranışa son vereceğinizden şüphe yok; çünkü kimi mutfak eşyaları, makineye atıldıktan sonra kullanılamaz hale gelerek ev ekonomisine daha pahalıya patlıyor. İşte bulaşık makinesine girdikten sonra mutfağa veda etmesi garanti olan o eşyalar!

1. ​Kesme/doğrama tahtası

Kesme/doğrama tahtasıyla birlikte diğer tüm tahta eşyalar, sanılanın aksine bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken eşyaların başında geliyor. Bulaşık makinesinin ısısı, tahtaya zarar verebilecek bir ısı olduğundan; bulaşık makinesine yerleştirdiğiniz tüm tahta eşyalar (ve herhangi bir bölümü tahtadan oluşan eşyalar) kırılma, çatlama, parçalanma riskine giriyor. Yıkamam, kurularım diyorsanız yine yanılıyorsunuz. Kurulama modunda makine içerisinde bulunan tüm tahta eşyalar kelimenin tam anlamıyla bakteri yuvasına dönüşüyor! Hem tahta eşyalarınızın geleceği hem de ev halkının sağlığı için bu eşyaları makinenizden uzak tutmanızı tavsiye ediyoruz.

2. Termos

Termos tam bir gündelik kullanım eşyası olduğundan, herkesin eve gelir gelmez yaptığı ilk şey termosunu bulaşık makinesine atıvermek oluyor. Malum, kimsede her gün her gün elde termos yıkayacak sabır kalmadı, yok… Yine de biz uyaralım. Termosların en büyük özelliği kuşkusuz içine doldurduğumuz içeceğin ısısını uzun süre koruması. Termosların iç ve dış tabakası arasında yer alan hava dolu bölüm, yani termosu termos yapan özelliğin kaynağı, bulaşık makinesinde zarar görüyor. Bir-iki yıkamada fark etmemiş olabilirsiniz; fakat makinede yıkma işlemini ısrarla sürdürürseniz termosunuza sıradan bir bardaktan, şişeden farkının kalmayacağını bilmenizi isteriz.

3. Plastik kaplar

Çoğu plastik kap ‘‘bulaşık makinesinde yıkanabilir’’ ibaresine sahip olsa da plastik kapları bulaşık makinesinde yıkamak esasında ciddi risk demek. Bulaşık makinesinin ısısı, plastiği eritebilecek güçte. Dolayısıyla bir gün içinde plastik kap yıkadığınız makinenizin kapağını açtığınızda, ermiş ve diğer bulaşıklara bulaşmış plastik öbekleri görme ihtimaliniz bir hayli yüksek.

4. Teflon tava/tencere

Teflonun en cazip özelliği nedir? Yapışmaz yüzeyi ve içinde pişen yiyeceklerin artıklarını bırakmasını engellemesi. Bu özelliği olmasa herhangi bir şeyin teflonunu tercih eder miydik? Hayır. O halde bulaşık makinesinin yüksek ısısından ve bulaşık deterjanından tamamen olumsuz etkilenip tüm cazibesini yitirecek teflon tava ve tenceleri ne yapmıyoruz? Bulaşık makinesine atmıyoruz!

5. Profesyonel bıçaklar

Büyük bir hevesle aldığınız ve size ‘‘Kendi mutfağımın şefiyim!’’ dedirtme gücüne sahip profesyonel şef bıçaklarını kesinlikle bulaşık makinesine atmamalısınız. Bulaşık makinesindeki yüksek basınçlı su, bıçakları köreltme kuvvetine sahip. Gündelik bıçaklarda sorun yok; ama söz konusu maddi manevi değeri olan bu özel bıçaklar olduğunda riske girmenize asla değmez.

6. Demir döküm tava

Adı üstünde, demir döküm tava. Demir suyla temas ettiğinde paslanabilen bir madde. Göz göre göre onu basınçlı suyun içerisine atmak, tüm tavayı komple çöpe atmakla eş değer denebilir. Siz siz olun, demirin paslanabilme özelliğini kendinize sık sık hatırlatın ve demir döküm tavalarınızı bulaşık makinesinden uzak tutun.