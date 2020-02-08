2019 yılında, bulut bilişim altyapı hizmetleri için tüm dünya çapında toplam 107 milyar dolarlık harcama yapıldı. 2018 yılına göre yüzde 37 artan bulut bilişim harcamalarının üçte biri Amazon'un bulut bilişim bölümü AWS tarafından yapıldı.

Tüm endüstri sektörleri dijital hale gelmeye devam ederken şirketlerin 2019 yılında dünya çapında bulut bilişim altyapı hizmetleri için ne kadar harcadığı açıklandı. Canalys'in raporuna göre, 2019 yılında bulut bilişim için toplam 107 milyar dolar harcandı. 2019 yılındaki harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 37 arttı. Bunun yanı sıra bu 107 milyar doların üçte biri, Amazon'un bulut bilişim bölümü AWS'ye ait.

Hizmet İçin Altyapı (IaaS), sunucular, depolama gibi bulut tabanlı hizmetlere yatırım artarken, Canalys'teki uzmanlar, bu artışın önümüzdeki 5 yıl içinde de devam etmesini bekliyor. Canalys'in tahminine göre 2024 yılında bulut altyapı hizmetlerine yönelik toplam harcamalar 284 milyar doları bulacak.

Teknoloji sağlayan şirket olma isteği

Canalys'in baş analisti Alastair Edwards, bulut bilişim altyapısına yönelik yatırımlardaki bu artışın nedeni olarak, teknoloji alanında hizmet veren şirketlerin, finansal hizmetlerden sağlık sektörüne kadar, artık teknoloji sağlayan şirketlere dönüşmek istemesini gösteriyor. Çoğu şirketin çoklu bulut ve hibrit IT modellerinin bir kombinasyonunu kullandığını kaydeden analist, bulut hizmet sağlayıcılarının ve değişik türdeki iş yükü için gereken farklı bilişim işletim ortamlarının gücünün fark edildiğini belirtiyor.

AWS bulut altyapısına yapılan harcama 2019 yılında 34,6 milyar dolar olurken, bu rakam 2018'de 25,4 milyar dolardı. Amazon'un bulut bilişimdeki piyasa payıysa yüzde 32,7'den yüzde 34,6'ya çıktı. Harcamalarda ikinci sırayı 18,1 milyar dolarla Microsoft Azure aldı. Azure'un 2018'deki harcaması 11 milyar dolardı ve pazar payı da 14,2'den 16,9'a çıktı. Üçüncü sırada yer alan Google Cloud için yapılan harcama 6,2 milyar dolar. 2018'deki harcama miktarıysa 3,3 milyar dolardı.

Öte yandan Edwards, gelecekte kanal ortaklarının da bulut bilişim için taşıyacağı öneme dikkat çekiyor. Analiste göre bulut kullanımı arttıkça uygulama stratejileri, iş sürecine entegrasyon, kullanıcı deneyimlerini en iyi şekle etmek, yönetişim ve uyumluluk ile birlikte veri ve iş yükü güvenliği de önemli hale gelecek.

Bulut bilişim sunucu, depolama, veritabanı, ağ, yazılım, analiz ve makine zekası gibi bilgi işlem hizmetlerinin kullanıcıların kullanımına internet ('bulut') üzerinden sunulması anlamına geliyor. Bulut bilişim maliyeti düşürürken, hızı, verimliliği ve ölçeklendirmeyi de büyütüyor. Veri yedekleme daha ekonomik hale gelirken performansta da kayda değer artışlar sağlanıyor.