Büyük Bir Güneş Fırtınası Dünya'ya Yaklaşıyor

Yetkililer, büyük bir güneş fırtınasının Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu bildirdi. Fırtınanın tahminlere göre 2 gün sonra gezegenimize ulaşacağı ifade edildi.

CME olarak da bilinen koronal kütle püskürmeleri, güneşin üst atmosferi olan koronadan salınan manyetize parçacıkların devasa atılımlarına verilen isimdir. Bu yüklü bulutların Dünya'ya çarpması ise gezegenin manyetik alanına zarar verebilir ve uydularda, elektrik şebekelerinde ve telekomünikasyon ağlarında aksaklıklar yaşanmasına da sebep olabilecek güçlü güneş fırtınalarına yol açabilir.

İşte uzmanlar, bu bahsettiğimiz güneş fırtınalarından birisinin sadece iki gün sonra gezegenimize vuracağına dair uyarıda bulunuyor. 28 Mart Pazartesi günü aşırı aktif bir güneş lekesi olan AR2975’ten fırlayan iki CME’nin Dünya’ya yaklaşmakta olduğunu ifade eden ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu atılımların tetikleyebileceği jeomanyetik fırtınanın şiddetinin 5 üzerinden G3 olabileceğini bildiriyor.

Fırtınaya etkileyici aurora görüntüleri eşlik edecek

Konuya dair yaptığı açıklamada NOAA, şimdilik panik yapmaya gerek olmadığını ve G3 düzeyinde bir güneş fırtınasının altyapı üzerinde ciddi etkilerinin olma olasılığının oldukça düşük olduğunu kaydediyor. Tabii bu yine de fırtınanın elektrik ve internet kesintilerine sebep olabileceği gerçeğini değiştirmiyor.

Bununla birlikte NOAA, fırtına sebebiyle normalde kutupta auroraların görüldüğü yerlerden uzak yerlerde de oldukça etkileyici aurora görüntüleri meydana gelebileceğini belirterek, “Bu fırtına için auroralar, hava koşulları elverişliyse, Pennsylvania'dan Iowa'ya, Oregon'a ve kuzeye kadar güneyde görülebilir." ifadelerini kullanıyor.

Dünya'nın manyetik alanının en zayıf olduğu yerin kutupların üstü olması, güneş parçacıklarının bu bölgelerde gezegenin atmosferinin çok daha derinlerine nüfuz edebileceği anlamına geliyor. Yüklü güneş parçacıkları ile Dünya'nın atmosferindeki parçacıklar arasındaki etkileşim sonucunda ise ortaya tam bir görsel şölen diyebileceğimiz kutup ışıkları, yani auroralar çıkıyor.

İngiltere'nin ulusal hava tahmincisi Met Office yaptığı açıklamada ise auroraların 31 Mart Perşembe günü İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan görülebileceği belirtiliyor. Buna ek olarak Met Office, önümüzdeki günlerde orta seviye güneş patlamalarının da olabileceğini kaydediyor.

Öte yandan 1 Nisan Cuma gününe kadar bir Jeomanyetik Fırtına Saati yayınlayan NOAA, 30 Mart Çarşamba için küçük bir G1 uyarısı yapıyor ve fırtına yaklaştıkça bu seviyenin G2’ye yükseleceğini aktarıyor.