Efsane animasyon serisi Buz Devri'nin akıllara kazınan sincabı Scrat, asırlar boyunca peşinde koştuğu meşe palamudunu en sonunda yemeyi başardı. Video, Buz Devri'nin arkasındaki stüdyo tarafından özel bir amaçla yayımlandı.

2002 yılında ilk filmiyle çıkış yapan ve bu yıl yirminci yılının içinde olan Buz Devri serisi, hepimizin hafızasına kazınan karakterleri hayatımıza kattı. Bu karakterlerin en öne çıkanlarından biri de elbette Scrat isimli sincap idi. Scrat, tüm Buz Devri serisi boyunca bir meşe palamudunun peşinden gidiyor, ancak bu palamuda bir türlü erişemiyordu.

Ne yaparsa yapsın her zaman palamuda erişmesini ya da palamudu ısırmasını engelleyen bir şeyle karşılaşan Scrat, bu macerası boyunca buzları yardı, doğal afetlere neden oldu. Karakter, o kadar popülerleşti ki Disney Plus, bu karakter için Ice Age: Scrat Tales isimli bir animasyon dizi bile çıkarmaya karar verdi. 20 yıldır meşe palamudu macerasını izlediğimiz Scrat, bugünse özel bir nedenden dolayı en sonunda o palamuda ulaştı.

Buz Devri'nin sincabı en sonunda palamudu yedi:

Buz Devri’nin ve Robotlar ve Rio gibi popüler yapımların ardındaki animasyon stüdyosu Blue Sky Studios, Disney’in 20th Century Fox’u satın almasıyla kapatılma kararıyla karşı karşıya kaldı. Buz Devri’ni ve karakterleri hayatımıza sokan stüdyo, Scrat için en sonunda mutlu bir son izletmeye karar verdi.

Son günlerinde hayranlara büyük bir veda yapmaya karar veren stüdyo, ‘Finale (Son)’ adı verilen bir kanaldan liste dışı bir video paylaştı. Yukarıda görebildiğiniz bu videoda Scrat, yıllarca peşinde koştuğu meşe palamudunu ısırmayı ve sonuna kadar yemeyi başardı. Video, paylaşılmasıyla birlikte kısa süre içinde yüz binlerce Buz Devri hayranı tarafından izlendi. Scrat’in bugüne kadarki maceralarında karşılaştığı engeller de şu görüntülerle tarihe gömüldü: