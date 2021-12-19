Ülkemizde oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan animasyon serisi Ice Age'in yeni filminden, serinin hayranlarını oldukça üzecek bir haber geldi. Daha önceki 5 filmde de seslendirme kadrosunda bulunan Yekta Kopan, kendisiyle beraber Haluk Bilginer ve Ali Poyrazoğlu'nun da filmde yer almayacağını açıkladı.

Ülkemizde olduğu üzere dünya genelinde de çok sevilen efsane animasyon serisi Ice Age’i (Buz Devri) takip eden fanatiklerinin de bildiği üzere serinin 6. filmi geliyor. İlk filmi 2002 yılında çıkan ve ses yönetmenliği Serdar Çakular tarafından yapılan seri; özellikle de başarılı dublajıyla biliniyor. Hatta serinin seslendirmesi o kadar çok seviliyor ki “Dublajlı film izleyeceğime hiç izlemem” diyen çoğu insan bile Ice Age’in dublajını, orijinal seslendirmesine tercih ediyor.

Ancak görünüşe göre serinin 6. filminde bizi, hepimizi oldukça üzecek bir değişiklik bekliyor. Serinin en popüler karakterlerinden tembel hayvan Sid’i seslendiren ünlü seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, çok büyük ihtimalle yeni filmde yer almayacağını duyurdu. Daha da kötüsü ise Yekta Kopan’ın, yeni filmin kadrosunda yer almayacak olan tek kişi olmaması. Kopan’a göre kendisi dışında mamut Manny’i (Manfred) seslendiren Ali Poyrazoğlu ve kaplan Diego’ya hayat veren Haluk Bilginer de filmin kadrosunda yer almayacak. Bu, filmi oluşturan kemik kadronun tamamen yenileneceği anlamına geliyor.

Repliklerin Türkiye toplumuna uyarlanması, Ice Age serisinin bu kadar popüler olmasının en önemli sebeplerinden birisi

Yönetmenin filmin orijinal seslendiricileri olan Ray Romano, Denis Leary ve John Leguizamo’ya oldukça yakın ses tonuna sahip tercihler yaptığını kaydeden Kopan, bunun haricinde Çakular’ın filmin repliklerini Türkiye’nin coğrafyasına uygun hale getirilmesi için de oldukça çaba harcadığını ve repliklerin özgünce uyarlanması adına kendilerine tam yetki verdiğini ifade etti. Filmin seslendirilmesinin bu derece beğenilmesinin ardındaki asıl etkenin bu olduğunu belirten Kopan, durum böyle olmasaydı “Hanım hanım’ Bunlar benim yavrularım! “ repliği gibi pek çok repliğin asla olmayacağının ve karakterler arasındaki çoğu komik sahneyi de bu özgürlüğe borçlu olduklarının altını çizdi.

Ekip olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve serinin bu denli kültleşerek Türk toplumu arasında kendisine yer edinmesinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kopan, 6. filmde neden olmayacaklarına da değindi. Sinemada gösterilmektense Disney’in yayın platformu Disney Plus’ta yayınlanacak olan Ice Age 6 filminin Türkçe seslendirilmesi için kayıtları satın alacak olan firma ile görüşmelerin yapıldığını belirten Kopan; bu görüşmelerde Disney’in fiyat politikasının, özellikle de dolar kuru göz önüne alındığında önceki 5 filmin fiyatlandırmasının çok altında kaldığını ifade etti.

Yerlerine gelen sanatçıların, kendilerini taklit etmek zorunda bırakılacağını da sözlerine ekleyen Kopan, yeni kadronun bunu yapmaktansa kendi özgün yorumlarıyla bir Ice Age izletmeyi tercih edeceklerini dilediğini belirtti.