-30 derece havada buz rampasında 20 metre uçan SUV dünya rekoru kırdı

Çinli SUV Changan CS75 Plus, -30 derecede buz rampasından 20,9 metre atlayarak Guinness Dünya Rekoru’na imza attı.

Changan, 4. nesil CS75 Plus modeliyle dikkat çekici bir Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Yaklaşık 4,77 metre uzunluğa ve 1,9 metre genişliğe sahip SUV, -30 °C’de buz rampasından 20,9 metre atladı.

CS75 Plus, kompakt değil; aksine gövdesi büyük, ağırlığı ise donanıma bağlı olarak yaklaşık 1,6–1,7 ton seviyesinde olan bir SUV. Bu nedenle rekor, küçük ve hafif araçlara kıyasla çok daha zor koşullarda kırıldı.

Rekor denemesi, Changan’ın “dayanıklılık ve mühendislik” algısını güçlendirme hamlesi olarak görülüyor. Son yıllarda Çinli markalar, ekstrem testlerle küresel pazarda güven kazanmayı hedefliyor.

Elbette bu tür rekorların günlük sürüşe birebir katkısı yok. Ancak bu ölçekte ve ağırlıkta bir SUV’un buz üstünde böyle bir performans sergilemesi, Çinli markaların artık daha iddialı oynadığını net şekilde gösteriyor.