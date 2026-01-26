Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

-30 derece havada buz rampasında 20 metre uçan SUV dünya rekoru kırdı

Çinli SUV Changan CS75 Plus, -30 derecede buz rampasından 20,9 metre atlayarak Guinness Dünya Rekoru’na imza attı.

-30 derece havada buz rampasında 20 metre uçan SUV dünya rekoru kırdı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Changan, 4. nesil CS75 Plus modeliyle dikkat çekici bir Guinness Dünya Rekoru’na imza attı. Yaklaşık 4,77 metre uzunluğa ve 1,9 metre genişliğe sahip SUV, -30 °C’de buz rampasından 20,9 metre atladı.

CS75 Plus, kompakt değil; aksine gövdesi büyük, ağırlığı ise donanıma bağlı olarak yaklaşık 1,6–1,7 ton seviyesinde olan bir SUV. Bu nedenle rekor, küçük ve hafif araçlara kıyasla çok daha zor koşullarda kırıldı.

w800_m0_yichecar_9409eb46-e83d-415f-9e91-5766a0d9feef-png-800x381

Rekor denemesi, Changan’ın “dayanıklılık ve mühendislik” algısını güçlendirme hamlesi olarak görülüyor. Son yıllarda Çinli markalar, ekstrem testlerle küresel pazarda güven kazanmayı hedefliyor.

Elbette bu tür rekorların günlük sürüşe birebir katkısı yok. Ancak bu ölçekte ve ağırlıkta bir SUV’un buz üstünde böyle bir performans sergilemesi, Çinli markaların artık daha iddialı oynadığını net şekilde gösteriyor.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim