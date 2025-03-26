BYD, yeni elektrikli SUV modeli "Sealion 05"i resmen tanıttı. Birbirinden etkileyici özelliklere sahip olan otomobil, aşırı uygun fiyatı ile yılın en çok satan elektrikli otomobillerinden biri olacak gibi görünüyor.

Birkaç yıl önce Türkiye pazarına giren ve özellikle son dönemlerdeki girişimleriyle piyasayı alt üst eden Çinli elektrikli otomobil devi BYD, düzenlediği bir etkinlikte "Sealion 05" isimli yeni otomobilini tanıttı. Tasarımıyla da özellikleriyle de herkesi memnun edecek otomobil, uygun fiyatlı olması nedeniyle de büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Tasarımı açısından ATTO 3 modelini andran Sealion 05, ön kısmında LED'lerde desteklenmiş bir ışık barına ev sahipliği yapıyor. Arka kısımda ise yine bir ışık barı görüyoruz. Buradaki tasarım ise daha gösterişli. Panoramik cam tavan ve yarı gömülü kapı kolları da dikkat çeken tasarım detayları arasında.

Karşınızda BYD Sealion 05

BYD'nin yeni elektrikli SUV'u, oldukça modern bir iç tasarıma sahip. Bu bağlamda; araçta dikey veya yatay olarak kullanılabilen 12.8 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranına ek olarak 8.8 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı yer alıyor. Orta konsolda küçük bir dolaba ev sahipliği yapan BYD Sealion 05, buraya koyduğunuz gıdaları soğuk veya sıcak tutabiliyor. Ve evet, BYD'nin akıllı sürüş teknolojisi God's Eye, bu SUV'da bizleri bekliyor olacak.

BYD Sealion 05, kaput altında da fena özellikler sunmuyor. Bu elektrikli SUV, başlangıç versiyonunda bile 430 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Aracın en üst düzey versiyonunu satın alan tüketiciler ise 520 kilometreye kadar menzil görecekler. 156 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, sadece 18 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilecek.

Şirketin açıklamasına göre en ucuz BYD Sealion 05'in fiyatı, sadece 16 bin 200 dolar. Orta paket isteyen tüketiciler 17 bin 600 dolar, gırtlak dolu Sealion 05 isteyen tüketiciler ise 19 bin dolar ödeme yapacaklar. Bu fiyatlar, SUV'un peynir ekmek gibi satmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.