Fiat, Güney Amerika'da sattığı Cronos'un makyajlı versiyonunu daha tanıtmadan bayilere gönderdi. Şirket, yeni araçları pazarlama amacıyla kullanacak gibi görünüyor.

Türkiye'de en çok otomobil satan markaların başında gelen Fiat'tan Güney Amerika'da çok ilginç bir hamle geldi. Şirket, bazı pazarlarda zaten sattığı sedan otomobili Cronos'un makyajlı versiyonunu sessiz sedasız bazı satış noktalarına götürdü. Şirketin bu otomobil için ne zaman lansman yapacağı belli değil.

İlk kez 2018 yılında tanıtılan Fiat Cronos, Egea'nın kardeşi gibi düşünülebilir. B segment sedan olarak bilinen otomobil, oldukça uygun fiyatlı ve Güney Amerika'da çok satanlar listesinde yer alan bir model. İşte şirket, bu otomobilin makyajlı versiyonunu tanıtmadan bayilere gönderdi.

2025 model Fiat Cronos böyle görünüyor:

Edinilen bilgilere göre Fiat, 2025 model Cronos'u şimdilik pazarlama amacıyla kullanacak. Bayiler, bu aracı göstererek tüketicilere çeşitli abonelik planları satacaklar. Ancak burada şöyle bir detay var; abonelik planlarını şimdiden satın alacak tüketicilerin makyajlı Cronos alıp almayacakları belli değil.

Egea için yolun sonunun geldiğini zaten biliyoruz. Güney Amerika'da oldukça popüler olan otomobil, belki gelecek yıllarda bizim ülkemizde de satışa sunulur. Böyle bir durum hâlinde Cronos'a olan talep yüksek olacaktır. Bakalım Fiat'ın Türkiye planları nasıl olacak...