ByteDance, yeni yapay zekâ modeli "Doubao-1.5-pro"yu duyurdu. Mantık yürütebilen yapay zekâ modeli, OpenAI'ın o1 modeli ile rekabet edecek şekilde dizayn edildi.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance, yapay zekâ sektöründeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte en yeni yapay zekâ modeli "Doubao-1.5-pro"yu duyurdu. Bu yapay zekâ modeli, Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek iş birliğinde geliştirildi.

ByteDance'ın açıklamasına göre Doubao-1.5-pro, OpenAI'ın mantık yürütebilen yapay zekâ modeli o1'e rakip olarak geliştirildi. Üstelik şirket, yapay zekâ modellerine yönelik bir test olan AIME'de Doubao-1.5-pro'nun daha iyi sonuç verdiğini duyurdu.

Doubao-1.5-pro, abonelik paketi ile kullanılabilecek

Çin'de erişime açılan Doubao-1.5-pro'yu kullanmak isteyen tüketicilerin, abonelik paketi satın almaları gerekecek. Bu bağlamda; Doubao-1.5-pro-32k paketinde 1 milyon token için 0,2 dolar, daha güçlü Doubao-1.5-pro-256k paketinde ise 1 milyon token için 1,24 dolar ödeme yapılması gerekecek.

Açık konuşmak gerekirse Çinli şirketler, yapay zekâ sektöründe oldukça rekabetçi davranıyorlar. Fiyatlar, OpenAI gibi firmaların sundukları fiyatlara kıyasla oldukça uygun. Hâl böyle olunca Çinli yapay zekâ modellerinin küresel çapta kullanıma sunulmaları, sektördeki dengeleri değiştirebilir ve OpenAI gibi firmaların tekelini kırabilir gibi görünüyor.