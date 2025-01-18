OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz ay duyurulan o3-mini isimli yapay zekâ modeliyle ilgili konuştu. Altman, modelin test sürecinin tamamlandığını ve yakın zamanda kullanıma sunulacağını söyledi.

Yapay zekâ sektörünün önemli isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte yeni yapay zekâ modellerini duyurmuştu. o3 ve o3-mini isimli modeller, ileri seviye mantıksal düşünme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilgi çekecek gibi görünüyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. OpenAI CEO'su Sam Altman'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. o3-mini süreci için test sürecinin tamamlandığını söyleyen Sam Altman, yeni modelin birkaç hafta içerisinde kullanıcılarla buluşacağını söyledi.

Sam Altman tarafından yapılan açıklama:

o3-mini'yi test eden dış güvenlik araştırmacılarına teşekkür ederiz.



Şu anda bir sürümü tamamladık ve yayımlama sürecine başlıyoruz. Yaklaşık birkaç hafta içinde yayımlamayı planlıyoruz.



Ayrıca geri bildirimleri duyduk: API ve ChatGPT'yi aynı anda başlatacağız!



(Çok iyi.)

Sam Altman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda yeni modelin ilk aşamada ChatGPT Plus ile ChatGPT Pro abonelerinin kullanıma sunulacağını söylemişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama olmadığı için bunun hâlâ geçerli olabileceğini söyleyebiliriz. Yani OpenAI'ın en yeni yapay zekâ modelini kullanmak isteyen kullanıcıların, ChatGPT'nin ücretli sürümlerine abone olmaları gerekecek.

Peki o3-mini neler sunuyor?