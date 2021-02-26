Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin yer aldığı dönem dizisi Yeşilçam'dan yeni bir video daha paylaşıldı. Çağan Irmak imzalı yapım, önümüzdeki nisan ayında BluTV ekranlarında yayınlanacak.

Uzun süredir dizi projelerinde yer almayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, BluTV özel dizisi Yeşilçam ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan dizi, oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Şimdiyse BluTV, yakında izleyiciyle buluşacak diziden yeni bir video paylaştı.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı dönem dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yeşilçam, nisan ayında izleyicilerle buluşacak:

Önümüzdeki nisan ayında BluTV'de yayınlanacak 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı', 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesini konu edinecek.

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat verecek. Öte yandan Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı'yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu'yu canlandıracak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkuş gibi başarılı isimler bulunuyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan dizisi olmayı başaran Yeşilçam, önümüzdeki nisan ayında BluTV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.