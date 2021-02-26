Geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlayan WandaVision'ın bugün yayınlanan 8. bölümünde dizinin sarsıcı hikayesine dair birçok önemli sahne yer aldı. Yeni bölümde Wanda'nın travmatik anılarına da bolca yer verildi.

Marvel hayranlarının uzun süredir hayalini kurduğu sit-com tarzındaki WandaVision dizisi, geçtiğimiz aylarda Disney+ üzerinden yayın hayatına başlamıştı. Marvel Sinematik Evreni (MCU) ile doğrudan bağlantılı olan yapım, şimdiye dek yayınlanan bölümleriyle pek çok otorite ve izleyiciden yüksek puanlar almayı başardı.

Toplamda 9 bölümden oluşacak yapımın bugün yayınlanan 8. bölümünde ise hayranların uzun süredir merak ettiği arka plan hikayesi ele alındı. Yayınlanan bölümde Wanda'nın Marvel Sinematik Evreni'ndeki en güçlü karakter olmasına yol açan bazı travmatik anılar yer aldı. Bu kısma geçmeden önce yazının devamının spoiler içerdiğini belirtelim.

WandaVision 8. bölümde ne oldu? (Spoiler içerir!)

Marvel Comics referanslarıyla dolu olan 8. Bölümde WandaVision'ın gizemleri nihayet açığa çıkıyor ve Agatha Harkness, şovun gerçek kötüsü olarak öne çıkıyor. Bölümde anlatılanlar, MCU'daki Wanda Maxiomff'un arka planını yeniden gösterip uzun süredir saklı olan gerçekleri ortaya çıkarıyor ve bunu yaparken de tüm MCU tarihini yeniden anlamlandırıyor.

Bu noktada bölüm boyunca ailesinin Sokovia'da bir bomba patlaması sonucu ölmesi, özgürlük karşıtı bir terör örgütüne katıldıktan sonra hapsedilmesi ve kardeşi Pietro'nun öldürülmesi gibi Wanda'nın travma anılarını görüyoruz. Bu da tüm bu acıya neden olan şeyin yalnızca Vision'ın ölümü olmadığını ortaya koyuyor.

Bölümde ayrıca Agatha Harkness'in kökenini, gücünü ve geçmişte neler yaptığını görüyoruz. Bununla birlikte Hex'i yaratanın Mephisto, Nightmare veya Agatha olmadığını, Wanda'nın ta kendisi olduğunu öğreniyoruz.

Sonuç olarak finalden önceki son bölüm, şu ana kadar yaşananların ve arka plan hikayesinin geniş bir özetini sunuyor. Jac Schaeffer'ın yazdığı ve Matt Shakman'ın yönettiği yapım, şu anda Disney+ üzerinden izlenebiliyor.