Çalışma Bakanı’ndan Asgari Ücrette Vergi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönündeki beklentileri destekleyen bir açıklama yaptı. Bilgin, bunun için bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce Reuters, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye’deki artan enflasyon nedeniyle yetkililerin dar gelirlileri koruyacak önlemler üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Bu düşünülen önlemler arasında asgari ücretin enflasyon oranından daha fazla artırılması ve maaşlarda vergi indirimi sağlanılması gibi önlemler de yer alıyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün yaptığı açıklamada bu çalışmaları destekleyen ifadelere yer verdi. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete vergi konusunda “Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle ilgili bir hedef var:

Bilgin, asgari ücretle ilgili bir hedeflerinin olduğunu belirterek, anket çalışmasının aralık ayından önce ellerinde olacağını, anket sonucuna göre kamuoyunun beklentisinin açıklanacağını duyurdu. Bunun yanı sıra emeklilikte yaşa takılanlar konusuna da değinen Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını, çalışmanın bitmesiyle bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, son olarak 3.600 ek gösterge konusunu da ele aldı ve kasım ayında kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulunun toplanacağını, burada bazı detayları açıklayacağını paylaştı.