Call of Duty Mobile Beta, Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Mobil platformları bir süredir boşlayan Activision, Call of Duty ile piyasaya damga vurmaya hazırlanıyor.

PUBG ve Fortnite'ın mobil platformlardaki hegomanyasına son vermek isteyen Activision, Call of Duty: Legends of War'ı yayınladı. Call of Duty'nin mobil oyunu, şu an sadece Avustralya Google Play'de yayınlanmasına rağmen diğer ülkelerde de .apk'sı indirilerek oynanabiliyor. Sizler için oyunu nasıl oynayabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

Free4All, Search & Destroy, Team Deathmatch and Frontline modlarının yanında, Call of Duty ile özdeşleşen zombi modunun da yer aldığı Call of Duty, klasik konsol kalitesini mobil platformuna getirmeyi amaçlıyor.

Call of Duty: Legends of War Nasıl Oynanır?