Call of Duty Mobile Beta, Ücretsiz Olarak Yayınlandı

PUBG ve Fortnite'ın mobil platformlardaki hegomanyasına son vermek isteyen Activision, Call of Duty: Legends of War'ı yayınladı. Call of Duty'nin mobil oyunu, şu an sadece Avustralya Google Play'de yayınlanmasına rağmen diğer ülkelerde de .apk'sı indirilerek oynanabiliyor. Sizler için oyunu nasıl oynayabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.
Free4All, Search & Destroy, Team Deathmatch and Frontline modlarının yanında, Call of Duty ile özdeşleşen zombi modunun da yer aldığı Call of Duty, klasik konsol kalitesini mobil platformuna getirmeyi amaçlıyor.
Call of Duty: Legends of War Nasıl Oynanır?
- İlk yapmanız gereken buraya tıklayarak oyunun .apk dosyasını indirmek.
- Dosyayı telefonunuzda herhangi bir klasöre atarak açın. Eğer dosya açılmıyorsa bilinmeyen kaynaklara izin vermeyi unutmayın.
- Kurulumu yaptıktan sonra oyunu açın ve yükleme ekranına gelmesine izin vermeden geri kapatın.
- Buraya tıklayarak oyunun OBB dosyalarını indirin.
- İndirdiğiniz klasörü, /Android/obb/com.activision.callofduty.shooter klasörünün içine atarak oyunu başlatın.
- İyi oyunlar!