Call of Duty: Modern Warfare 4 Betasına Nasıl Katılınır?

Call of Duty serisinin yeni oyunu için önemli bir eşiğe girildi. 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek Call of Duty: NEXT etkinliğiyle birlikte, oyuncuların merakla beklediği Call of Duty: Modern Warfare 4 Erken Erişim Beta süreci de resmî olarak kapılarını açıyor.
Etkinlik kapsamında canlı oynanış videoları, çok oyunculu mod detayları ve geliştirici açıklamaları paylaşılırken, seçili oyuncular oyunu ilk kez deneyimleme şansı yakalayacak.
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Beta takvimi ve desteklenen platformlar
Modern Warfare 4 beta süreci iki ayrı aşamada gerçekleştirilecek:
- Erken Erişim Betası (21 - 25 Ağustos): Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Steam, Battle.net ve Xbox) platformlarında ön sipariş verenler için aktif olacak.
- Açık Beta (28 Ağustos - 1 Eylül): Tüm oyunculara açılacak ve desteklenen platformlar arasına Nintendo Switch 2 de eklenecek.
Erken Erişim Beta sürecine nasıl katılabilirsiniz?
Erken erişim hakkı elde etmek oldukça kolay. Oyunu dilediğiniz platformda ön sipariş vererek sürece katılabilirsiniz:
- Dijital Ön Siparişler: PlayStation Store, Xbox Store, Steam veya Battle.net üzerinden dijital olarak ön sipariş verdiğinizde katılım hakkı hesabınıza otomatik olarak tanımlanır.
- Perakende Ön Siparişler: Yetkili satıcılardan alınan ön siparişlerde verilen beta kodunu callofduty.com/betaredeem adresinden aktifleştirmeniz gerekir.
Ayrıca 21 Ağustos'taki Call of Duty: NEXT yayını sırasında da izleyicilere ücretsiz beta kodları dağıtılacak.