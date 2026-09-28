Türk strateji oyun içeriği üreticileri ortak açıklama yayımlayarak Paradox Interactive'i boykotu sürdüreceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Hearts of Iron ve Europa Universalis serisinin geliştiricisi Paradox Interactive'in Discord sunucusunda yaşanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin kullanılması nedeniyle bir Türk kullanıcının banlanmasının ardından şirkete oyun dünyasında çok büyük tepkiler gelmeye başlamıştı.

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Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından ise firma, yaptığı açıklamada gerçek kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasına ilişkin kuralı tutarlı uygulamadığını kabul etti ve kuralı ve verilen banları yeniden inceleyeceğini ifade etmişti. Ancak bu açıklama olayı hiç de dindirmemişti. Şimdi ise yeni gelişme yaşandı.

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Türk strateji içerik üreticileri Paradox’u boykot edeceklerini açıkladı

Türk strateji oyun içeriği üreticileri, ortak bir açıklama yayımlayarak yaşanan bu olay hakkında birlikte bir hamle yapacaklarını duyurdu. Üreticiler, Paradox Interactive’e yönelik boykotu sürdürme kararı aldıklarını ifade etti. Açıklama şu şekilde:

"Değerli takipçilerimiz, Türk strateji içerik üreticileri olarak Paradox Interactive firma- sının oyunu "Hearts of Iron IV" Discord sunucusunda yaşanan skandal olaya karşı bir araya geldik. Ekte görmüş olduğunuz kanallar olarak Paradox'a karşı uygulanan boykotu sürdüreceğimize ve ilerleteceğimize dair görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Yarın konuyla alakalı toplanıp sizleri bilgilendirmek adına bir video paylaşacak ve önümüzdeki günlerde yine bu kanallar dahilinde siz değerli izleyicilerimizi en iyi şekilde yönlendireceğiz. Gelişmeler için takipte kalınız."