PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

PS5 ve PS5 Pro konsolları kapsayan yeni 13.60 Relapse jailbreak yayınlandı.

Normalde mağazada bulunmayan uygulamaları yükleme, oyunlara mod ekleme ve yetkisiz içeriklere erişim sağlama imkânı tanıyan kırılma işlemleri, uzun süredir PS5 tarafında ciddi bir engelle karşılaşıyordu.

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Son dönemde üst üste gelen gelişmelerle birlikte, hem standart PS5 hem de güçlü PS5 Pro modellerini kapsayan yeni bir jailbreak yöntemi açığa çıktı.

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13.60 Relapse Jailbreak hangi konsolları kapsıyor?

İlk işaretleri birkaç hafta önce ortaya çıkan bu güvenlik açığı, yayınlanan son güncellemeyle birlikte önceki kısıtlamaların birçoğunu geride bıraktı. X platformundaki @manfightdragon hesabının aktardığı bilgilere göre son bir hafta içinde güncellenen cihazlar hariç neredeyse tüm PS5 ve PS5 Pro konsolları bu işlemle jailbreak edilebiliyor.

MODDED WARFARE tarafınca paylaşılan detaylar ise "13.60 Relapse Jailbreak" adı verilen bu yöntemin, 7.00 ile 13.60 arasındaki yazılım sürümlerinde birkaç saniye içinde çalıştırılabildiğini gösteriyor.

Ciddi riskler ve uyarılar

Sony'nin konsollar üzerindeki bu tür müdahalelere karşı tutumu oldukça sert. İşlemi uygulamayı düşünen kullanıcıların karşılaşabileceği başlıca riskler şunlar:

Konsolun tamamen kullanılamaz hâle gelmesi (brick olma riski)

PlayStation Network (PSN) hesabının kalıcı olarak banlanması

Yasal yaptırımlar ve telif süreçleri

Sony'nin yeni yazılım yamalarıyla bu açıkları kapatması bekleniyor.