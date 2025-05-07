Borsa İstanbul'da hangi hisselerin yükseldiği ve hangilerinin değer kaybettiği canlı verilerle birlikte güncel olarak listeleniyor.

Yatırımcıların gözü kulağı Borsa İstanbul'da... Anlık değişimler ise anbean Mynet'in Canlı Borsa sayfasında. Gün içindeki gelişmelerin borsaya nasıl yansıdığı, yükselişe geçen hisseler, yatırımcıları üzen hisseler saniye saniye Hisse Seans İstatistikleri ile beraber Mynet'te…

Borsa İstanbul, milyonlarca yatırımcısıyla beraber yaşanan her gelişme sonrası yakından takip ediliyor. Anlık değişimler borsada hareketliliği de beraberinde getiriyor. Mynet'in canlı borsa verileri, hisseleri yakından takip edenler için büyük kolaylık sunuyor.

En çok hangi hisse arttı?

Canlı borsada hangi hisse artan durumda, hangi hisse azalan durumda, hisselerin gördüğü işlemler, varant istatistiği ve bütün kritik data verileri anlık olarak Mynet kullanıcıları tarafından takip ediliyor.

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Kritik veriler Mynet’te

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne nasıl bir seyirle ve kaç puandan başladı? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günlük değer kayıpları ve değer kazanımları ne? BIST 100 endeksi açılış ve kapanış değerleri ve canlı borsaya dair merak edilen tüm anlık veriler Mynet’te! Sektör endeksleri için en çok kazandıran ve en fazla kaybettirenlerle en çok değer gören ve en fazla değer kaybeden hisseleri detaylı olarak canlı borsadan inceleyebilirsiniz.

Küresel veri akışları ve yurt içinden gelen veriler borsa üzerinde etkili olmaya devam ederken borsa yatırımcıları tarafından destek ve direnç seviyeleri de takip ediliyor.

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'un hangi seyirde izlendiği ise borsanın açılmasıyla beraber piyasaya yansıdı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamlamıştı. Bugün ise açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,51 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.109,68 puana indi.

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