ABD borsası, haftaya büyük düşüşle başladı. Teknoloji devlerinin hisseleri de bu yüzden önemli oranda düştü. Peki neden?

ABD borsaları, haftanın ilk gününe korkunç bir şekilde başladı. Öyle ki borsanın açılmasıyla. birçok dev şirketin hisse fiyatında bugün itibarıyla büyük düşüşler yaşandığı görüldü. Bu durum da yatırımcıları tedirgin etti.

Örnek verecek olursak Apple hisseleri %6, NVIDIA hisseleri %4, Microsoft hisseleri %3, Meta hisseleri %5, Elon Musk nedeniyle protestolara maruz kalan Tesla hisseleri %10, Amazon hisseleri %3 civarında düşüşle karşı karşıya kaldı.

Trump’ın hamleleri ve resesyon endişesi neden oldu

Peki bu düşüşlerin sebebi ne? Aslında birkaç farklı nedenden dolayı yaşandığı söyleniyor. En öne çıkanı Donald Trump’ın agresif ticaret politikaları. ABD Başkanı’nın Çin gibi bölgelerden yapılan ithalatlara ciddi oranlarda vergi getirmesi endişe yaratmış durumda.

Bunun yanı sıra ekonomik gidişatın ve politikaların bu yıl içinde ABD’de resesyona neden olabileceği korkusu da düşüşün nedenleri arasında. Uzmanlara göre tüm bu endişeler, bir satış dalgasının yaşanmasına yol açtı. Önümüzdeki günlerde neler olacağı merak konusu.

Bugün aynı nedenlerden dolayı kripto para piyasaları da kıpkırmızıydı. Akşam saatlerinde Bitcoin fiyatı 80 bin doların altına kadar indi. Bu haberin yazıldığı sırada 78 bin 121 dolardan işlem görüyor.