Üçüncü Çeyrek Akıllı Telefon Satışlarında Lider Samsung

Counterpoint Technology Market Research tarafından yayınlanan yeni rapora göre Ağustos 2020'de akıllı telefon sektörünün lideri Samsung oldu. Güç kaybetmeye devam eden Huawei ikinci sırada yer alırken, Apple ise üçüncülüğü koruyor.

Bir araştırma şirketi olan Counterpoint Technology Market Research, akıllı telefon sektöründeki son durumu gösteren yeni bir rapor yayınladı. Nisan 2020 ile Ağustos 2020 aylarında üreticilerin pazar paylarının karşılaştırıldığı rapor, sektörde güç kaybeden ve pazar payını artıran şirketleri gösteriyor.

Rapora göre ağustos ayının sonunda Huawei'nin akıllı telefon pazarındaki payı, aynı yılın nisan ayına kıyasla %5 azalarak %16 seviyesine geriledi. Çinli şirket, Nisan 2020'de bir numaralı üretici konumundayken ağustos ayında 2'nci sırada kendine yer buldu. Huawei'nin bu düşüşü, Samsung'un %22 oranıyla liderliği yeniden kazanmasını sağladı.

Nisan 2020 – Ağustos 2020 akıllı telefon pazar payı karşılaştırması:

Counterpoint Research'ün raporunda Apple, hâlâ ilk üç üretici arasında ve payı %12 seviyesinde. Apple'ın ardından 4'üncü sırada, nisan ayındaki %8'lik payını %3 artırarak %11 seviyesine çıkaran bir başka Çinli üretici Xiaomi bulunuyor.

Uzmanlar, Huawei'nin akıllı telefon sektöründeki düşüşün devam edeceğini ve önümüzdeki yıl en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasında 7'nci sıraya gerileyeceğini düşünüyor. Çinli şirketin her geçen gün güç kaybetmesi, pazardaki rakiplerinin konumlarını daha da sağlamlaştırmasına yol açacaktır.

Öte yandan 4'üncü çeyreğin sonunda iPhone 12 serisinin de piyasaya sürülmesiyle Apple'ın payının artması bekleniyor. İnovasyon eksikliği ve şarj cihazının kutudan çıkmaması nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalsa da iPhone 12'nin etkileyici satış rakamlarına ulaşması muhtemel görünüyor.

Güney Koreli üretici Samsung'a gelecek olursak 2020'nin 3'üncü çeyreğince inanılmaz bir büyüme gösterdiği söylenebilir. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu çeyrekte kârının ortalama %58 artışla 10,6 milyar dolar olacağı tahmininde bulunmuştu. Ayrıca şirketin gelirinin de yaklaşık %5 artarak 57 milyar dolara ulaştığı bildirildi.