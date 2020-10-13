OnePlus'ın kurucularından olan Carl Pei'nin şirketteki görevinden ayrıldığı açığa çıktı. Şirket, konuyla ilgili resmi açıklamayı reddetmiş olsa da ele geçirilen deliller, bu ayrılık iddialarının gerçek olduğunu gözler önüne seriyor. Güvenilir kaynaklara göre Pei, kendi girişimini başlatmak için OnePlus'tan ayrıldı.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ta bir yaprak dökümünün yaşandığı ortaya çıktı. Şirketin kurucularından olan Carl Pei, "yeni bir girişim" için OnePlus'taki görevinden ayrıldı. Yürüttüğü çalışmalarla şirketi küresel pazarlarda rekabet edebilir hale getirebilen Pei, yedi yıllık çabalarının sonunda görevini bıraktı. Ancak OnePlus, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayı inatla reddediyor.

Yaşanan olaylar ilk olarak Reddit üzerinden servis edildi. Paylaşılan bir görüntüde, şirketin Pei'den sonra nasıl bir yönetim şemasına sahip olacağı gösteriliyordu. Üstelik söz konusu paylaşımda Pei'nin gittiğine dair de önemli bir delil bulunuyor. Bu delil, Nord ürün grubunun başında olan Pei'nin yerine geçecek ismin, OnePlus Hindistan'ın bir numaralı ismi Emily Dai olacak olması.

İşte Reddit'te paylaşılan o görüntü

Resmi kaynaklar, OnePlus ekibine ulaşarak konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istemişler. Ancak OnePlus ekibi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı defalarca reddetmiş. Aslında bu durum bile yaşanan yaprak dökümünün bir göstergesi. Zira Pei şirketteki görevine devam ediyor olsaydı, şirketin böylesi bir durumu reddetmesi çok kolay olacaktı. Ancak bu reddediş bir türlü gerçekleşmiyor.

Android Central'da yer alan bir habere göre Pei, son birkaç haftadır şirkete gelmiyor. TechCrunch'ta yer alan farklı bir habere göre ise Pei, kendi girişimini başlatmak için OnePlus'taki görevini bırakmış durumda. Her iki kaynak da edindiği bilgilerin güvenilir yerlerden geldiğini söylüyor.

Bu arada OnePlus'ın diğer bir kurucusu olan Pete Lau, şirketteki pozisyonunu koruyor ve CEO'luk görevini yürütmeye devam ediyor. Ancak Lau, bir süredir kardeş şirket OPPO'nun operasyonlarını yürütmekle meşgul. İşte bu durum, OnePlus'ın çalışmalarını derinden sarsacak gibi görünüyor. Eğer konuyla ilgili resmi bir açıklama gelirse, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.