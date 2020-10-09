Geçtiğimiz yılın sevilen dizilerinden bir tanesi olan Çarpışma'ya dava açıldı. Emekli bir polis memuru olan Selçuk Olcay, yıllar önce kaleme aldığı "Adalet Melekleri" isimli dizi ile Çarpışma arasında çok ciddi benzerlikler olduğunu söyleyerek maddi ve manevi tazminat talep etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu gibi Türkiye'nin sevilen oyuncularının yer aldığı Çarpışma isimli televizyon dizisine dava açıldı. Davayı açan emekli polis Selçuk Olcay, Çarpışma isimli dizinin senaryosunun kendine ait olduğunu ileri sürerek, dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi'nden maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Selçuk Olcay, daha öncelerden duymuş olabileceğiniz bir isim. Türkiye'deki polisiye dizi ve filmlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek "Adalet Melekleri" isimli bir esere imza atmıştı. İşte Çarpışma isimli dizinin davalık olmasına yol açan temel neden de Adalet Melekleri. Olcay, Çarpışma dizisinin konusuyla Adalet Melekleri dizisinin senaryosunu ile iki diziye de yön veren temel olaylarda da ciddi anlamda benzerlikler taşıdığını düşünüyor.

Emekli polis Olcay, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, şimdilik 50 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat istediğini belirtti. Mahkemeye verilen dilekçede, “Yargılama esnasında yapılacak olan hesaplamaya göre arttırılmak üzere, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı tutularak, şimdilik 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata hükmedilmesine ve tahsiline karar verilecek tazminat miktarlarına haksız fiil ve tecavüzün başladığı tarihten itibaren ticari avans faizi yürütülmesini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

"Polis olan ana karakterlerin geçmişi çok benzer."

Mahkemeye verilen dilekçede, Adalet Melekleri isimli dizinin ana karakteri olan Selçuk Tunalı'nın, yetiştirme yurdunda büyüdükten sonra eşi ve çocuğunu terör saldırısında kaybettiğini, Çarpışma'nın bir numaralı karakteri olan Kadir Adalı'nın da aynı şeyler yaşadığı belirtiliyor. Olcay ayrıca, her iki dizide yer alan kötü adamların da suç örgütü lideri olup, ortak özelliklere sahip olduğunu vurguluyor.

Emekli polis, diziler arasında sadece karakter değil, olay örgüleri arasında da benzerlikler olduğunu ifade ediyor. Bu konuyu da dilekçesine ekleyen Olcay, şu ifadeleri kullandı:

Senaryo içinde bütünü ve dönüm noktalarını etkilemeyecek boyutta değişiklikler yapılması eser hakları aleyhine tecavüzü ortadan kaldırmayacaktır. Davalı şirket, ihtarnamesinde dizi senaryosunda benzer karakterler olmadığını söylemiştir. Bir senaryonun diyalogları aslen içermesi şart değildir. Diyalogları içermese ya da geniş betimlere yer vermese de dizi ya da filmin genel hatları hakkında bilgi veren her yazı senaryo olarak kabul edilecektir.