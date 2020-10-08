NTV’de Gece Gündüz programına konuk olan Cem Yılmaz, bir süre önce ilk detaylarını paylaştığı Erşan Kuneri’nin Netflix’te yayınlanacağını açıkladı, ayrıca dizinin olası bir ikinci sezonu için de sinyalleri verdi.

G.O.R.A., Arif V 2016 gibi filmlerle hayatımıza giren Erşan Kuneri karakteri, yer aldığı bu filmlerin unutulmaz olmasını sağlayan karakterlerden. Usta komedyenin hem yazıp hem de yönettiği Erşan Kuneri’nin maceralarını izleyeceğimiz dizi ise Netflix’te yayınlanacak.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta dizinin yerli bir platformda yayınlanacağını açıklamıştı, ancak anlaşılan o ki yerli platformlardan birisi ile anlaşma sağlanamadı. Yerli platform olarak en çok Acun Ilıcalı'nın kurulma aşamasındaki Exxen'in adı geçiyordu.

Cem Yılmaz: Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım

Dizinin tek kamera ile çekileceğini ve sit-com benzeri yapıda olacağını söyleyen Cem Yılmaz, ilk sezonun toplamda 8 bölüm olacağını doğruladı. Kariyerinde ilk defa bir dizi yapmak istediğini dile getiren Yılmaz, “Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak” açıklamasında bulundu.

Çekimlerin yakında başlaması beklenen Erşan Kuneri dizisi, karakterin 1975 ve 1978 yılları arasında yaşadığı olayları konu alacak. Ayrıca Kuneri’yi sadece filmlerdeki gibi bir erotik film yapımcısı rolünde değil, farklı film türlerinde de iş yapmaya çalışan bir yapımcı olarak göreceğiz.

Cem Yılmaz’ın bilim kurgu türünü komedi ile birleştirme başarısı düşünüldüğünde, Erşan Kuneri’nin 70’li yıllarda, Türk sinemasına yeni türler kazandırmaya çalışırken yaşadıklarını görmemiz yüksek ihtimal. Ayırca dizide yer alacak karakterler ve hikayesinin bütün detaylarını sizlerle burada paylaşmıştık.