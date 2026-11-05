Casper, 17,3 İnç Ekranlı Yeni Oyun Bilgisayarı Excalibur G887'yi Tanıttı

17,3 inç ekranıyla geniş bir görüntüleme alanı sunan Excalibur G887, Intel Core HX serisi işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleriyle yüksek performansı büyük ekran deneyimiyle buluşturuyor. Tek parça alüminyum gövdesi ve FrostFlux soğutma teknolojisiyle öne çıkan model, uzun oyun seanslarında performansın korunmasını sağlıyor.

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, yeni modele ilişkin değerlendirmesinde, “Excalibur G887’yi geliştirirken geniş ekranda oyun oynamayı tercih eden oyuncuların yanı sıra video düzenleme, grafik tasarım ve içerik üretimiyle ilgilenen kullanıcıların ihtiyaçlarını da dikkate aldık. G887’yi farklılaştıran en önemli özellik, 17,3 inçlik geniş ekranını güçlü donanım, gelişmiş soğutma teknolojisi ve dayanıklı tasarımla bir araya getirmesi. Böylece hem oyunlarda hem de yüksek işlem gücü gerektiren çalışmalarda kullanılacak çok yönlü bir bilgisayar sunuyoruz.” dedi.

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17,3 inç ekranda yüksek performanslı oyun deneyimi

Excalibur G887, 17,3 inç Full HD ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla özellikle hızlı hareketlerin öne çıktığı oyunlarda akıcı görüntüler sunuyor. Intel Core i5-14450HX ve Core i7-14650HX işlemci seçenekleriyle sunulan model, NVIDIA GeForce RTX 5050 ve RTX 5060 ekran kartlarıyla yüksek grafik performansını destekliyor. NVIDIA DLSS ve Frame Generation teknolojileri uyumlu oyunlarda kare hızlarının artırılmasına yardımcı olurken, Ray Tracing teknolojisi ışık ve yansımaların daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. NVIDIA Advanced Optimus teknolojisi ise grafik performansı ve güç tüketimi arasında denge kurulmasına olanak tanıyor.

FrostFlux teknolojisiyle etkili soğutma

Excalibur G887'nin FrostFlux soğutma sistemi, çift fanlı yapısı ve dört ısı borusuyla yoğun kullanım sırasında oluşan ısının sistemden uzaklaştırılmasını sağlıyor. 89 kanatlı fan tasarımı ve dakikada 4.460 devire ulaşabilen fan hızıyla etkili hava akışı oluşturan sistem, uzun oyun seanslarında performansın korunmasına yardımcı oluyor.

Oyunculara özel teknolojiler ve yükseltilebilir donanım

Excalibur G887, 16,7 milyon renk seçeneğine sahip RGB aydınlatmalı klavyesi ve Nahimic ses teknolojisiyle oyun deneyimini destekliyor. Sound Tracker 2.0 özelliği, oyun içindeki ses kaynaklarının yönünü ekranda göstererek özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. İki DDR5 SO-DIMM bellek yuvası ve iki M.2 NVMe Gen4 SSD slotu sayesinde bellek ve depolama kapasitesi ihtiyaca göre artırılabiliyor. Casper Control Center yazılımı üzerinden performans modları, fan hızları ve klavye aydınlatması yönetilebilirken, sistem sıcaklıkları ve kullanım oranları da takip edilebiliyor.

Tek parça alüminyum gövdede dayanıklılık ve tasarım

CNC teknolojisiyle işlenen tek parça alüminyum gövdesiyle Excalibur G887, sağlamlığı modern tasarım çizgileriyle birleştiriyor. 25 mm kalınlığı ve 2,5 kg hafifliğiyle büyük ekranlı bir oyun bilgisayarında taşınabilirliği destekleyen model, çizilmelere karşı dayanıklılığı artırılmış mat yüzeyi ve Excalibur'a özgü mavi tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.