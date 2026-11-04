Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

YouTube'dan Instagram'ı Titretecek Hamle: Gizli "Tamba" Projesi Sızdırıldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

YouTube’un uygulama kodlarında keşfedilen Tamba, özel profiller, takipçi sistemi ve grup sohbetleri içeren bir sosyal ağ projesine işaret ediyor.

YouTube'dan Instagram'ı Titretecek Hamle: Gizli "Tamba" Projesi Sızdırıldı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

YouTube’un Android uygulamasının 21.44.534 numaralı sürümünde, Tamba adlı bir projeye ait kodlar keşfedildi. Bulgular, video izlemenin yanında kullanıcıların birbirini takip edebildiği ve doğrudan mesajlaşabildiği bir yapının denendiğini gösteriyor.

Kodlarda özel profillerden sesli mesajlara kadar farklı özelliklerin izleri var. Bununla birlikte “sandbox” ifadeleri, projenin henüz deneysel aşamada olduğuna işaret ediyor. Yani ortada duyurulmuş bir sosyal ağ yok; bundan ziyade YouTube’un üzerinde çalıştığı bir proje söz konusu.

İçerikten Görseller

YouTube'dan Instagram'ı Titretecek Hamle: Gizli "Tamba" Projesi Sızdırıldı!
Ekran Resmi 2026-11-04 13.47.55 (1)
tamba_icon_sheet-watermarked-1764w-1440h.jpg

Özel profiller, takip istekleri ve grup sohbetleri

Ekran Resmi 2026-11-04 13.47.55 (1)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tamba’ya ait kodlara göre kullanıcılar özel profiller oluşturabilecek, birbirlerine takip isteği gönderebilecek ve gelen istekleri onaylayabilecek. Takipçileri görüntülemek de mümkün olacak.

Mesajlaşma tarafında ise bire bir yazışmaların yanı sıra grup sohbetleri ve sesli mesajlar için hazırlık yapıldığı görülüyor. Bu özellikler kullanıma sunulursa YouTube’daki iletişim, yorumlar ve video paylaşımlarıyla sınırlı kalmayacak.

Bildiğimiz YouTube’dan farklı bir görünüm

tamba_icon_sheet-watermarked-1764w-1440h.jpg

Uygulama dosyalarında Tamba ile ilişkilendirilen 38 yeni ikon da bulunmuş. El çizimini andıran, dalgalı hatlara sahip bu ikonlar, YouTube’un mevcut tasarımından ayrılıyor.

Ana sayfa, arama, sohbet ve çıkartmalar için hazırlanan simgeler, projenin yalnızca bir mesajlaşma ekranından ibaret olmayabileceğini düşündürüyor. Ancak bunlar henüz tamamlanmış bir arayüzün değil, geliştirme aşamasındaki tasarımın parçaları.

Shorts videoları sohbet içinde izlenebilecek

Kodlarda Shorts videolarını sohbet ekranından çıkmadan izlemeye ve paylaşımlara kalp bırakmaya yönelik özellikler de yer alıyor. Böylece kullanıcıların bir videoyu paylaşmakla yetinmeyip aynı sohbet içinde izleyerek üzerine konuşması mümkün olabilir.

Tamba’nın YouTube’a eklenecek bir bölüm mü, yoksa ayrı bir uygulama mı olacağı henüz bilinmiyor. Bulunan kodlar şirketin neyi denediğini gösteriyor; neyi, ne zaman yayımlayacağını henüz bilmiyoruz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinden Diğer İçerikler

8 GB RAM'e Sahip Bir Bilgisayar Kullanıyorsanız Microsoft'un Size Bir Müjdesi Var

8 GB RAM'e Sahip Bir Bilgisayar Kullanıyorsanız Microsoft'un Size Bir Müjdesi Var

Artık YouTube Music’te Hangi Şarkının Yapay Zekâ Olduğunu Kolayca Anlayabileceksiniz

Artık YouTube Music’te Hangi Şarkının Yapay Zekâ Olduğunu Kolayca Anlayabileceksiniz

Artık Apple TV’den de Reels Kaydırabileceksiniz

Artık Apple TV’den de Reels Kaydırabileceksiniz

YouTube'a Zaman Kaybını Engelleyecek Yeni Bir Özellik Geliyor (Çok Tartışılacak)

YouTube'a Zaman Kaybını Engelleyecek Yeni Bir Özellik Geliyor (Çok Tartışılacak)

Youtube

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Peugeot Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 408 ve 3008'de İndirim Fırsatı

Peugeot Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 408 ve 3008'de İndirim Fırsatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com