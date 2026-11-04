YouTube'dan Instagram'ı Titretecek Hamle: Gizli "Tamba" Projesi Sızdırıldı!

YouTube’un uygulama kodlarında keşfedilen Tamba, özel profiller, takipçi sistemi ve grup sohbetleri içeren bir sosyal ağ projesine işaret ediyor.

YouTube’un Android uygulamasının 21.44.534 numaralı sürümünde, Tamba adlı bir projeye ait kodlar keşfedildi. Bulgular, video izlemenin yanında kullanıcıların birbirini takip edebildiği ve doğrudan mesajlaşabildiği bir yapının denendiğini gösteriyor.

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Kodlarda özel profillerden sesli mesajlara kadar farklı özelliklerin izleri var. Bununla birlikte “sandbox” ifadeleri, projenin henüz deneysel aşamada olduğuna işaret ediyor. Yani ortada duyurulmuş bir sosyal ağ yok; bundan ziyade YouTube’un üzerinde çalıştığı bir proje söz konusu.

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Özel profiller, takip istekleri ve grup sohbetleri

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Tamba’ya ait kodlara göre kullanıcılar özel profiller oluşturabilecek, birbirlerine takip isteği gönderebilecek ve gelen istekleri onaylayabilecek. Takipçileri görüntülemek de mümkün olacak.

Mesajlaşma tarafında ise bire bir yazışmaların yanı sıra grup sohbetleri ve sesli mesajlar için hazırlık yapıldığı görülüyor. Bu özellikler kullanıma sunulursa YouTube’daki iletişim, yorumlar ve video paylaşımlarıyla sınırlı kalmayacak.

Bildiğimiz YouTube’dan farklı bir görünüm

Uygulama dosyalarında Tamba ile ilişkilendirilen 38 yeni ikon da bulunmuş. El çizimini andıran, dalgalı hatlara sahip bu ikonlar, YouTube’un mevcut tasarımından ayrılıyor.

Ana sayfa, arama, sohbet ve çıkartmalar için hazırlanan simgeler, projenin yalnızca bir mesajlaşma ekranından ibaret olmayabileceğini düşündürüyor. Ancak bunlar henüz tamamlanmış bir arayüzün değil, geliştirme aşamasındaki tasarımın parçaları.

Shorts videoları sohbet içinde izlenebilecek

Kodlarda Shorts videolarını sohbet ekranından çıkmadan izlemeye ve paylaşımlara kalp bırakmaya yönelik özellikler de yer alıyor. Böylece kullanıcıların bir videoyu paylaşmakla yetinmeyip aynı sohbet içinde izleyerek üzerine konuşması mümkün olabilir.

Tamba’nın YouTube’a eklenecek bir bölüm mü, yoksa ayrı bir uygulama mı olacağı henüz bilinmiyor. Bulunan kodlar şirketin neyi denediğini gösteriyor; neyi, ne zaman yayımlayacağını henüz bilmiyoruz.