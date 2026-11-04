GÜNCEL KASIM | ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel, Kasım 2026 için ÖTV muafiyetli en iyi araba modellerini ve fiyatlarını derledik. Listemizde TOGG, Renault Boreal gibi pek çok marka ve model bulunuyor.

2026 Kasım ÖTV'siz araba fiyatlarını derledik. ÖTV muafiyetli otomobiller, şartları karşılayan vatandaşlar için önemli bir satın alma avantajı sunuyor.

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Peki, ÖTV muafiyeti kapsamında hangi otomobiller alınabiliyor, fiyatları ne kadar? İşte güncel ÖTV'siz fiyatlarıyla alabileceğiniz en iyi otomobiller.

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1. Togg T10X V1 RWD Standart Menzil

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil, 160 kW (218 HP) güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motoruyla arkadan itiş sistemi sunuyor. 52,4 kWh bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 314 kilometre menzil sağlayan model, 0’dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede ulaşıyor. 180 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 26,5 dakikada şarj edebiliyor.

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Liste fiyatı: 1.909.048 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.527.238 TL

2. Togg T10F V1 RWD Standart Menzil

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil, 160 kW (218 HP) güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motoruyla arkadan itiş sistemi sunuyor. 52,4 kWh bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 335 kilometre menzil sağlayan model, 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşıyor. 180 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 28 dakikada şarj edebiliyor.

Liste fiyatı: 1.909.048 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.527.238 TL

3. Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg

Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg, 1.3 litrelik turbo benzinli motoruyla 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Manuel şanzımanlı versiyonu 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 9,7 saniyede ulaşırken 473 litrelik bagaj hacmiyle aile kullanımına da hitap ediyor. WLTP karma yakıt tüketimi yaklaşık 6,2-6,3 lt/100 km seviyesinde bulunuyor.

Liste fiyatı: 1.841.000 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.052.000 TL

4. Renault Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp

Renault Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp, 1.3 litrelik turbo benzinli motoruyla 145 beygir güç ve 245 Nm tork üretiyor. 6 ileri çift kavramalı EDC otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktaran SUV, 0’dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s azami hıza çıkabiliyor. WLTP verilerine göre ortalama 100 kilometrede 6,6 litre yakıt tüketen model, 630 litrelik bagaj hacmiyle geniş ailelerin de ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Liste fiyatı: 2.269.000 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.260.556 TL

5. Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp

Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp, 1.2 litrelik turbo benzinli ve LPG çift yakıtlı motoruyla 120 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla sunulan model, 0’dan 100 km/s hıza 11 saniyede ulaşıyor ve WLTP verilerine göre LPG kullanımında 100 kilometrede ortalama 7,6 litre tüketiyor. Benzin ve LPG depolarının birlikte kullanılmasıyla WLTP ölçümlerinde 1.490 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor.

Liste fiyatı: 1.865.000 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.065.000 TL

Engelli araç alımlarında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti, 2027 yılında yeniden artacak.

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle birlikte 2026’da 2 milyon 873 bin 900 TL olan üst limitin, 2027 itibarıyla 3 milyon 673 bin 706 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Böylece engelli vatandaşlar, vergiler dahil satış fiyatı yeni sınırın altında kalan ve en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan daha fazla otomobil modelini ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Düzenlemeden yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip kişiler ile gerekli sağlık kurulu raporu şartlarını karşılayan belirli ortopedik engelli bireyler de yararlanabiliyor. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunduğundan, 2027 yılı için geçerli olacak kesin limitin resmî düzenlemeyle netleşmesi gerekiyor.