Casper: Değişen İş Hayatına Uygun Ürünler Geliştiriyoruz

Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, şirketlerin COVID-19 öncesinde masaüstü bilgisayar kullandıkları için evden çalışma sürecine hazır olmadıklarını belirtirken, Casper'ın yeni iş hayatına uygun mekandan bağımsız ürünler geliştirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının hayatın hemen hemen her alanını etkilediği su götürmez bir gerçek. İşlerin de eğitimin de evlerden yürütüldüğü bu kritik dönem, aslında yıllardır içinde olduğumuz dijital dönüşüm sürecine ise inanılmaz bir ivme kazandırdı. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan insanlar, günlük rutinlerini dijital servislerle sürdürmeye çalıştılar ve bu da, dijital çözümlerin hızla artmasına neden oldu.

Dijital dönüşüm söz konusu olduğunda akıllara genellikle mobil uygulamalar ya da çevrimiçi servisler gelse de donanımlar da bu dönüşümün bir parçası. Zira sahip olduğunuz donanımların yetenekleri kadar dijital dönüşüme ayak uydurabiliyorsunuz. Türkiye’nin köklü teknoloji şirketlerinden Casper, donanım konusunun öneminin farkında olacak ki sunduğu çözümlerle tüketicilerin dijital dönüşümü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

"Şirketler, masaüstü bilgisayarlar kullandıkları için evden çalışma sürecine hazır değillerdi"

Katıldığı bir televizyon programında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, “Çalışma hayatı şekil değiştiriyor. Biz de Casper olarak buna uygun olarak mekân bağımsız ürünler geliştiriyoruz.” diyerek donanımın dijital dönüşümdeki öneminin altını çiziyor.

“Çoğu şirket masaüstü bilgisayarlar kullandıkları için COVID-19 ile birlikte geçiş yapılan evden çalışma sürecine hazır değillerdi.” diyen Beliktay, “Evden çalışmaya olanak sağlayacak yeni ürünler ve üretim biçimleri geliştiriyor, şirketlerin dijital dönüşüm sürecine fayda sağlamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Şirketin en yeni dizüstü bilgisayarlarından biri olan Nirvana X400’ün hem mobilitesi, hem performansı hem de enerji tüketimi ile evden çalışanlar için iyi bir seçenek olduğunu dile getiren Beliktay, “Casper kurumsal ürünlerinin temel özelliklerinden biri de güvenlik konularında şirketlere pozitif fayda sağlamasıdır.” dedi. Eğer Casper Nirvana X400 hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.