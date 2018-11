Casper Via A3'te Büyük İndirim Kampanyası Başladı

Yerli üretim akıllı telefonların ciddi bir atağa kalktığı son dönemde Casper da boş durmayan firmalardan oldu. Büyük ilgi gören Via A3 modelinde ciddi bir indirime gidildi.

Casper'ın en son piyasaya çıkan akıllı telefonu Casper VIA A3'te an itibarı ile büyük bir kampanya mevcut. Geçtiğimiz aylarda abisi VIA A3 Plus'ı incelediğimiz amiral gemisinin fiyatı, 2699 TL'den 2199 TL'ye indirildi.

Casper Via A3'ün özelliklerine göz atacak olursak...

3 farklı renk seçeneği: Metalik Gri, Kurşun Platin ve Parlament Mavi.

Cihaz 12MP + 5MP'lik arka kameraya sahip. Akıllı kamera ile portre modunda 'obje tanıma özelliği' ile profosyonel fotoğraf çekimleri yapılabiliyor.

16 MP'lık ön kamera ile 'selfie' çekimleriniz için ideal bir donanım sağlanıyor. Yine burada da yapay zeka destekli portre modu bulunuyor.

Cihazın 6.2 inçlik devasa bir ekranı olacak. %82 ekran/gövde oranı ve 19:9'luk uçtan uca çerçevesiz ekranla 1080 x 2246 piksellik bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Hareketli anlarda bile yüzünüzü yarım saniyede algılayabilen yüz tarama teknolojisi.

Snapdragon 450 yonga seti ve 4 GB RAM.

3400 mAh'lık, uyguluma ve oyunlarınıza göre kendini optimize edebilen batarya.

Eğer siz de telefonu incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Daha önce Via A3 Plus üzerine gerçekleştirdiğimiz video incelemeye ise hemen aşağıdan göz atabilirsiniz: